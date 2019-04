Răzvan Lucescu a câștigat titlul de campion cu PAOK Salonic

Foto: wikipedia.org.

Echipa de fotbal PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, este noua campioană a Greciei, după ce a învins-o duminică pe Levadiakos cu 5-0, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 29-a, penultima.



Golurile au fost înscrise de Evghen Şahov (minutele 3 şi 60), Diego Biseswar (8, din penalty), Fernando Varela (53) şi Karol Swiderski (81). Fostul stelist Fernando Varela a evoluat până în minutul 79. Alin Toşca nu a fost în lotul învingătorilor.



PAOK are 77 de puncte şi nu mai poate fi ajunsă de a doua clasată, Olympiakos Pireu, ce are cinci puncte mai puţin. Olympiakos a trecut duminică în deplasare de Lamia, cu 3-1.



PAOK mai are două titluri de campioană în palmares (1976, 1985). Echipa a ratat titlul în sezonul trecut din cauza incidentelor produse de fani la meciurile cu Olympiakos şi AEK Atena, dar şi a faptului că patronul clubului, controversatul om de afaceri de origine rusă Ivan Savvidis, a intrat pe teren la întâlnirea cu AEK având un pistol la centură. Savvidis a primit interdicţie de a intra trei ani pe stadioanele de fotbal.



Larissa este ultima echipă din afara Atenei care a câştigat campionatul, în 1988.



Campioana din 2018, AEK Atena, este acum pe locul 3, cu 54 de puncte.