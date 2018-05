Real Madrid câștigă pentru a treia oară consecutiv trofeul Champions League. Zidane și Bale, eroii serii

Real Madrid a cucerit trofeul Ligii Campionilor la fotbal pentru a treia oară consecutiv, o premieră, după ce a învins-o în finală pe Liverpool cu scorul de 3-1 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Olimpic din Kiev.



Soarta partidei a fost decisă de inspiraţia lui Bale (şi implicit a antrenorului Zidane), de gafele portarului Karius şi poate şi de accidentarea lui Salah.



Pentru Real au marcat Karim Benzema (51) şi Gareth Bale (64, 83), golul ''cormoranilor'' fiind reuşit de Sadio Mane (55).



Real a început cu acelaşi ''unsprezece'' cu care începea şi finala de anul trecut, o premieră în competiţie.



Prima repriză a fost marcată de miza finalei, Liverpool a avut o posesie mai bună, a presat constant, dar madrilenii au acceptat această dominare fără prea mari probleme, aşteptând eroarea.



Ocaziile de gol au fost puţine, prima fiind creată de Cristiano Ronaldo, care a pătruns în viteză pe partea dreaptă (15), dar a şutat peste poartă din unghi.



Liverpool a replicat în min. 23, când şutul lui Firmino a fost blocat de Ramos, iar apoi Navas a intervenit excelent la şutul lui Alexander-Arnold.



''Cormoranii'' au suferit o mare lovitură în min. 31, când vedeta Salah, poate cel mai în formă atacant al momentului, s-a accidentat la umăr, în urma unui duel cu Ramos, şi a părăsit terenul în lacrimi. L-a urmat peste cinci minute fundaşul madrilen Dani Carvajal, şi el tot în lacrimi, după un tackling al lui Milner.



Egipteanul Salah a marcat 44 de goluri în toate competiţiile în acest sezon, fiind aproape de recordul deţinut de galezul Ian Rush, care a marcat de 47 de ori pentru ''cormorani'' în stagiunea 1983-84.



Real a gestionat mai bine pierderea şi a fost aproape de deschiderea scorului în finalul primei reprize: Benzema a marcat (43), dar golul a fost anulat pentru ofsaid, Nacho (45) a reluat din voleu în plasa laterală, iar acelaşi Benzema (45+3) a şutat din afara careului, puţin pe lângă ţintă.



Echipa lui Zidane a început foarte bine repriza secundă, dar Isco a trimis în transversală (48). Real Madrid a deschis scorul în min. 51, când Karim Benzema a profitat de o eroare impardonabilă a portarului Loris Karius, francezul blocând o repunere cu mâna a acestuia.



Liverpool a restabilit egalitatea la scurt timp, în min. 55, când senegalezul Mane a prelungit mingea trimisă cu capul de fundaşul croat Lovren.



Isco, la ultima sa acţiune, a reluat din careu (61), dar Karius a respins în corner.



Real Madrid a trecut în avantaj în min. 64, când galezul Bale, introdus de Zidane trei minute mai devreme, a marcat spectaculos din foarfecă, la centrarea lui Marcelo.



Liverpool nu a cedat şi a fost din nou aproape de gol, însă şutul lui Mane, din marginea careului, a izbit bara (70).



Ultima parte a meciului a fost controlată total de Real, care a ratat ocazie după ocazie. Ronaldo (74) a fost blocat in extremis de Robertson, o centrare cu exteriorul a lui a fost reluată de Benzema (82), dar Karius a respins.



Bale a tranşa soarta finalei cu un şut de la 30 de metri, la care portarul Karius a scăpat mingea în plasă (83).



Lovren (84) l-a blochat in extremis pe Bale, scăpat spre poartă, în căutarea hat-trick-ului.



La ultima acţiune a meciului, Ronaldo (90+3) s-a oprit în careul englezilor, la doar câţiva metri de un fan placat de forţele de ordine.



Real a cucerit primele cinci trofee în cea mai importantă competiţie intercluburi de pe continent (1956-1960), iar Ajax (1971, 1972, 1973) şi Bayern Munchen (1974, 1975, 1976) au reuşit triple consecutive în Cupa Campionilor Europei, dar madrilenii sunt prima echipă care ia de trei ori la rând trofeul Ligii Campionilor.



Madrilenii au acum 13 trofee în palmaresul lor (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018), câştigând ultimele şapte finale jucate. Real este a doua echipă care joacă trei finale consecutive în Champions League, după Juventus, între 1996 şi 1998.



Liverpool are cinci trofee în competiţie, 1977, 1978, 1981, 1984 şi 2005, însă niciun jucător din actualul lot al lui Jurgen Klopp nu a mai jucat în vreo finală de Champions League.



Cele două formaţii s-au înfruntat de cinci ori în cea mai importantă competiţie intercluburi, Liverpool câştigând de trei ori, iar Real de două ori (golaveraj 6-4). Finala de sâmbătă a fost o reeditare a celei din 1981, când Liverpool s-a impus cu 1-0 la Paris, prin golul marcat de fundaşul Alan Kennedy (82), aceea fiind ultima înfrângere suferită de Real într-o finală europeană.



Real Madrid o va întâlni pe Atletico Madrid, câştigătoarea Europa League, în Supercupa Europei, în data de 15 august, pe Lillekula Arena din Tallinn.



Real Madrid - Liverpool 3-1 (0-0)

Au marcat: Karim Benzema (51), Gareth Bale (64, 83), respectiv Sadio Mane (55).

Kiev, Stadionul Olimpic: 61.561 spectatori

Liga Campionilor - finala



Au evoluat echipele:

Real Madrid: 1. Keylor Navas - 2. Dani Carvajal (6. Nacho, 36), 5. Raphael Varane, 4. Sergio Ramos (căpitan), 12. Marcelo - 10. Luka Modric, 14. Casemiro, 8. Toni Kroos - 22. Isco (11. Gareth Bale, 61) - 9. Karim Benzema (20. Marco Asensio, 89), 7. Cristiano Ronaldo. Antrenor: Zinedine Zidane.

Rezerve neutilizate: 13. Kiko Casilla - 15. Theo Hernandez, 17. Lucas Vazquez, 23. Mateo Kovacic.

Liverpool: 1. Loris Karius - 66. Trent Alexander-Arnold, 6. Dejan Lovren, 4. Virgil Van Dijk, 26. Andy Robertson - 7. James Milner (23. Emre Can, 83), 14. Jordan Henderson (căpitan), 5. Georginio Wijnaldum - 11. Mohamed Salah (20. Adam Lallana, 31), 9. Roberto Firmino, 19. Sadio Mane. Antrenor: Jurgen Klopp.

Rezerve neutilizate: 22. Simon Mignolet - 2. Nathaniel Clyne, 17. Ragnar Klavan, 18. Alberto Moreno, 29. Dominic Solanke.



Arbitru: Milorad Mazic; arbitri asistenţi: Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic; arbitri adiţionali: Nenad Djokic, Danilo Grujic (toţi din Serbia); arbitru de rezervă: Clément Turpin (Franţa)

Cartonaşe galbene: Mane (82).