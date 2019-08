Bogdan Andone și-a dat demisia de la FCSB. Săgeți către Gigi Becali

Bogdan Andone şi-a anunţat demisia din funcţia de antrenor al echipei de fotbal FCSB, după ce vicecampioana a pierdut cu 2-3 meciul cu Alaşkert, joi seara, la Giurgiu, dar s-a calificat în turul al treilea preliminar al Europa League.



''Eu mă opresc aici, nu mă interesează banii. Trebuie să muncesc pentru ceea ce cred eu. Le mulţumesc oamenilor care au avut încredere în mine. Nu am avut timp să le dau dreptate. Vreau să le mulţumesc jucătorilor. Am avut o relaţie extraordinară cu ei. Vreau să aibă încredere ca pot ajunge în Europa League. Ştiţi dumneavoastră care sunt deciziile pe care le iau eu sau pe care le iau antrenorii de la FCSB. Nu am vrut să iau această decizie înaintea unui meci de Europa League. Urma un meci important pentru club'', a declarat Andone la conferinţa de presă de după meciul cu Alaşkert, potrivit Digi Sport.



"Îmi place să decid eu. Ştiam care e situaţia, dar e echipa patronului şi deciziile le ia doar dânsul. A fost o experienţă extraordinară, cu care nu mă voi mai întâlni", a mai spus Bogdan Andone.



FCSB s-a calificat, joi, în turul al treilea preliminar al Europa League deşi a fost învinsă de Alaşkert FC cu 3-2, la Giurgiu. În prima manşă, FCSB se impusese cu 3-0, la Erevan.



FCSB va juca în turul al treilea preliminar cu Mlada Boleslav (Cehia), care a trecut de Ordabasî Şimkent (Kazahstan), după 1-1 pe teren propriu şi 3-2 în deplasare. Prima manşă e programată în România, pe 8 august.



În campionat, FCSB are o victorie, un egal şi un eşec după trei etape. Următorul meci va avea loc luni, la Giurgiu, contra echipei locale Astra.