Francezii sunt pur și simplu uluiți de ce s-a întâmplat în România, la Turul Sibiului. Un ursuleț le-a tăiat calea cicliștilor VIDEO

Un pui de urs a apărut pe neașteptate în fața cicliștilor la Turul Sibiului FOTO: captură video X/ Cycling Legend

Un pui de urs a apărut pe neașteptate în fața cicliștilor în timpul celei de-a treia etape a Turului Sibiului. Ceea ce pare un fapt banal în România, nu a trecut neobservat în Franța, iar prestigioasa publicație sportivă franceză L’Équipe a menționat incidentul.

Cicliștii sunt, fără îndoială, obișnuiți să întâlnească câini pe marginea drumurilor. Uneori trec și prin momente mai deosebite, care îi sperie, cum s-a întâmplat în luna mai, când o căprioară a traversat brusc traseul în etapa a doua a Turului Ungariei, sau atunci când un struț a decis să-i urmărească. Însă foarte rar au ocazia să se întâlnească cu pui de urs, scrie publicația.

Un ours vient de passer devant Lorenzo Finn & Byron Munton sur la 3ème étape du Sibiu Cycling Tour ! ?? #SibiuTour pic.twitter.com/ptWzObd9UO — Cycling Legend (@CyclingLegend_) July 6, 2026

Incidentul s-a petrecut luni, în etapa a treia a Turului Ciclist al Sibiului, la aproximativ 15 kilometri de sosirea de la Bâlea Lac. În timp ce purtătorul tricoului galben, italianul Lorenzo Finn, proaspăt câștigător al Giro Next Gen, încerca să se desprindă de urmăritori pe o coborâre, un pui de urs i-a trecut chiar prin față. Din fericire, animalul era singur și, după ce a traversat șoseaua, a rămas câteva clipe în apropierea unui indicator rutier.

Please pick up the pace at 15 km before the finish. ?#UnibetRoseRockets pic.twitter.com/ehCVbz5yFA — Unibet Rose Rockets (@rockets_cycling) July 6, 2026

Pentru Lorenzo Finn, apariția micului urs brun nu a avut nicio consecință. Italianul a câștigat etapa a treia, fiind al doilea său succes în tot atâtea zile, consolidându-și astfel poziția de lider în clasamentul general, înaintea sud-africanului Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling).