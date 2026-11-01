Marc Marquez a câştigat Marele Premiu al Malaeziei. Al optulea său titlu mondial la MotoGP este tot mai aproape

1 minut de citit Publicat la 13:58 01 Noi 2026 Modificat la 13:58 01 Noi 2026

Marc Marquez a câştigat Marele Premiu al Malaeziei. Sursa foto: MotoGP

Pilotul spaniol Marc Marquez, la ghidonul Ducati-ului său, a făcut un pas uriaş către al optulea titlu mondial MotoGP duminică, după victoria crucială din Marele Premiu al Malaeziei, beneficiind de absenţa rivalului său Jorge Martin (Aprilia), care a suferit o fractură la încheietura mâinii, scrie AFP, preluat de Agerpres.

Marc Marquez a câştigat pe circuitul de la Sepang a şaptea sa cursă din acest an, cu timpul de 40 min 14 sec 236/1.000, fiind urmat de conaţionalii săi Pedro Acosta (KTM) la 4 sec 172/1.000, respectiv de Alex Marquez (Ducati) la 5 sec 955/1.000. Italianul Marco Bezzecchi (Aprilia), al treilea în clasamentul mondial, s-a clasat al 6-lea la 11 sec 259/1.000.

Pilotul catalan Marquez are acum 399 de puncte, în timp ce madrilenul Martin, care s-a retras după ce şi-a rupt radiusul drept în Australia weekendul trecut, nu a acumulat niciun punct şi a rămas blocat la 355.

Poate câştiga titlul mondial în Qatar

Liderul MotoGP ar putea teoretic să câştige titlul la următorul Mare Premiu din Qatar, weekendul viitor, dacă acesta va avea loc, în funcţie de evoluţia situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu. Tensiunile sunt mari între piloţi, reticenţi în a călători acolo, şi autorităţile organizatoare şi de reglementare, având în vedere mizele financiare.

După Qatar, ultimele două curse vor avea loc la sfârşitul lunii noiembrie, în Portugalia şi Valencia (Spania).

Conform diferitelor scenarii, Marc Marquez trebuie să acumuleze cu 30 de puncte în plus decât Martin weekendul viitor pentru a-şi asigura al optulea titlu la clasa principală MotoGP şi al zecelea titlu mondial în total.

În clasament, Marc Marquez conduce cu 399 puncte, urmat de Jorge Martin 355, Marco Bezzecchi 332, Pedro Acosta 295 etc.