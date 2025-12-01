Nicola Pietrangeli, legenda tenisului italian, a murit la vârsta de 92 de ani

Este singurul italian inclus în Hall of Fame / sursă foto: Getty Images

Nicola Pietrangeli, dublu campion la Roland Garros şi primul italian care a cucerit un titlu de Mare Şlem, a decedat la vârsta de 92 de ani, a anunţat luni Federaţia italiană de tenis (FITP), citată de AFP, potrivit Agerpres.

„Tenisul italian îşi plânge simbolul. Singurul italian inclus în Hall of Fame, Nicola Pietrangeli, a murit la vârsta de 92 de ani”, a scris FITP pe contul său de Instagram.

„Cu profundă tristeţe ne luăm rămas bun de la Nicola Pietrangeli, o adevărată legendă a tenisului italian... Ciao, Nicola”, au reacţionat şi organizatorii turneului ATP Masters 1.000 de la Roma.

Pietrangeli, născut în 1933 la Tunis, dintr-un tată italian şi o mamă de origine rusă, a fost considerat mult timp, înainte de apariţia lui Jannik Sinner, cel mai mare jucător italian din toate timpurile.

De-a lungul carierei sale Pietrangeli a câştigat 48 de titluri la simplu, potrivit cotidianului Gazzetta dello Sport, inclusiv două titluri la Roland Garros în 1959 şi 1960.

Pe zgura pariziană, el a pierdut alte două finale, în faţa spaniolului Manuel Santana, în 1961 şi 1964.

Pe suprafaţa sa preferată, Nicola Pietrangeli a câştigat de asemenea trei titluri la Monte Carlo (1961, 1967, 1968) şi două titluri la Openul Italiei Open (1957, 1961).

Pietrangeli a ajuns până în semifinale pe iarba de la Wimbledon, în 1960.

Cariera sa a fost marcată totodată de Cupa Davis, competiţie în care a jucat un număr record de 164 de meciuri, la simplu şi dublu, pentru un total de 120 de victorii.

Deşi nu a ridicat niciodată prestigioasa „Salatieră de argint” în Cupa Davis ca jucător, pierzând finalele din 1960 şi 1961, de fiecare dată în faţa Australiei, el a fost căpitanul Italiei când ţara sa a câştigat trofeul pentru prima dată, în 1976.

Unul dintre cele mai emblematice terenuri de la Foro Italico, care găzduieşte anual turneul ATP Masters 1.000 de la Roma, îi poartă numele din 2006.