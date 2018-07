(P) FC Sportul București D&A, singurul club de fotbal care nu percepe taxe sau cotizații: Ești în generațiile1980-2003? Hai și tu acum la antrenamente!

FC Sportul Bucuresti D&A, singurul club de fotbal care nu percepe taxe sau cotizatii: Esti in generatiile1980-2003? Hai si tu acum la antrenamente!

Intr-o tara care face pe repede inainte schimbul de generatii si trece de la fotbalul jucat in curtea scolii sau in fata blocului, la cel tastat la viteza a cincea in aplicatii de Play Station, este nevoie de o strategie care sa ofere din nou o sansa tuturor tinerilor de a face sport in aer liber.

Este si motivul pentru care s-a infiintat in aceasta vara clubul de fotbal FC Sportul Bucuresti D&A, un club unic in Capitala prin faptul ca se adreseaza tuturor celor care viseaza la o cariera in cel mai popular sport de pe planeta, dar nu au resursele financiare pentru a se lansa.

FC Sportul Bucuresti D&A este singurul club care nu percepe taxe de inscriere, nu cere bani pentru cotizatii si, in plus, ofera in mod gratuit echipamente, spatii special amenajate si o echipa profesionista de antrenori si manageri care se ocupa in mod gratuit de tinerii sportivi.

Suntem un club nou infiinat, care pornim de jos si dorim sa facem lucrurile in mod transparent, corect si cat mai onest cu putinta pentru a putea da o sansa tuturor celor care vor sa faca sport, au talent, dar pana acum nu au avut posibilitatea de a se exprima fotbalistic intr-o lume in care predomina doar pragmatismul financiar.

Echipa FC Sportul Bucuresti D&A este in acest moment inscrisa in liga a cincea a Campionatului Municipiului Bucuresti (cu echipa de seniori) si isi propune sa construiasca nucleul de baza de jucatori alaturi de care putem creste si visa la o prezenta in esaloanele superioare in viitorii ani (cu echipa de junori) Asa ca daca esti nascut in 2002-2003 te asteptam la preselectii pentru echipa de junori si 1980-2003 pentru echipa de seniori.

Antrenorul echipei este Daniel Iftode, fost jucator important al echipelor Dinamo, Steaua, Rapid si Gloria Bistrita, iar staff-ul este completat de o echipa dinamica si valoroasa de preparatori, consilieri si oameni de marketing, dedicati in totalitate actualului proiect.

Pentru ca suntem inca in faza de constructie a echipei, anuntam ca preselectiile au loc in fiecare zi de luni, miercuri si vineri la Stadion Rocar, de la ora 10. Aici vei avea posibilitatea sa cunosti un grup de oameni dedicati fotbalului, sa faci cunostinta cu rigorile si stilul special al antrenorului Daniel Iftode, dar si sa incepi o cariera care poate avansa repede spre elita fotbalului romanesc. Asa ca daca esti nascut in 2002-2003 te asteptam la preselectii pentru echipa de junori si 1980-2003 pentru echipa de seniori.

Nu uitati, toate acestea sunt posibile in mod gratuit, FC Sportul Bucuresti D&A fiind singurul club care nu percepe taxe sau comisioane si care ofera gratuit echipamente si un spatiu performant de antrenament.

Asadar, daca si tu crezi in talentul tau, te asteptam cat mai repede la stadion, sa devii noua vedeta a sportului romanesc! Hai (la) FC Sportul Bucuresti D&A!

Informatii si detalii aici https://bit.ly/2LsdCRm