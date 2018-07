Simona Halep a povestit cum și-a luat permisul de conducere: „Iubesc viteza”

Simona are o colecție impresionantă de mașini și a povestit cum a obținut permisul de conducere.

Fiind preocupată de carieră din tenis, Halep a picat de două ori examenul scris de conducere. La proba practică, sportiva spune că nu a avut probleme.



„Am susținut examenul în aprilie 2012. Nu eram focusată pe subiect. L-am picat de două ori. Am dat doar 21 de răspunsuri corecte din 26. A treia oară am făcut 24, l-am luat. La examentul practic nu am avut însă probleme. Iubesc viteză”, a declarat Halep, potrivit sport.ro.