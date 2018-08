Ilie Năstase o mai comite o dată. O nouă declarație ciudată la adresa unei jucătoare de tenis

Ilie Năstase, fost lider ATP, a vorbit despre performanța Mihaelei Buzărnescu și despre duelul cu grecoaica Maria Sakkari, scrie Gsp.

"Mihaela are un an fantastic. Cred că avea 5-6 ani când tatăl ei m-a rugat să joc câteva schimburi cu ea. Acum a crescut, are 30 de ani. Dar nu contează vârsta. Eu am jucat cel mai bun tenis la 26-27 de ani. Dacă ești în formă și îți vezi de treaba ta, ca Mihaela, e foarte bine. Sakkari e mai masculină, arată ca un bărbat. Are un fizic masculin. Va fi un meci diferit față de semifinală", a declarat Ilie Năstase la TV Digi Sport.

Grecoaica Maria Sakkari va fi adversara româncei Mihaela Buzărnescu în finala turneului feminin de tenis de la San Jose (California), competiţie WTA dotată cu premii totale de 799.000 dolari.



Sakkari (23 ani, locul 49 mondial) a învins-o sâmbătă, în semifinale, cu 3-6, 7-5, 6-2, pe americanca Danielle Collins. Jucătoarea elenă s-a impus după 2 ore şi 14 minute, asigurându-şi prima prezenţă într-o finală din circuitul profesionist.



În prima semifinală, Mihaela Buzărnescu (30 ani, locul 24 WTA) a dispus tot în trei seturi, 4-6, 6-3, 6-1, de belgianca Elise Mertens.