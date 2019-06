Wimbledon 2019. Cu cine joacă Simona Halep în primul tur la Wimbledon

Foto: instagram.com/simonahalep

Wimbledon 2019. Jucătoarea română de tenis Simona Halep, cap de serie numărul şapte, o va înfrunta pe belarusa Aleksandra Sasnovici în prima rundă a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, conform tragerii la sorţi efectuate vineri.



Halep (27 ani, 7 WTA) o va întâlni în premieră pe Sasnovici (25 ani, 37 WTA), care anul trecut s-a oprit în optimi la Wimbledon. Cel mai bun rezultat al româncei pe iarba de la Wimbledon este o semifinală jucată în 2014. Simona Halep s-a oprit în turul al treilea la ediţia de anul trecut, după două sferturi consecutive.



Wimbledon 2019. Mihaela Buzărnescu va juca în primul tur cu americanca Jessica Pegula, iar dacă Halep şi Buzărnescu vor câştiga la debut vor fi adversare în turul secund.



Buzărnescu (31 ani, 47 WTA) a atins turul al treilea anul trecut la All England Club, la prima sa participare. Pegula (25 ani, 74 WTA) va juca în premieră pe tabloul principal la Wimbledon. Cele două se vor întâlni pentru prima dată cu acest prilej.



Wimbledon 2019. Ana Bogdan (26 ani, 134 WTA), venită din calificări, va avea meci foarte greu în primul tur cu britanica Johanna Konta, cap de serie numărul 19. În 2017, românca a reuşit să ajungă în turul al doilea. Konta (28 ani, 19 WTA) are o semifinală jucată pe iarba de la Londra în 2017. Konta s-a impus la singura confruntare, anul aceasta, la Rabat, în optimi, cu 6-1, 6-7 (6), 6-2.



Sorana Cîrstea (29 ani, 76 WTA) va avea şi ea un meci foarte dificil, contra americancei Amanda Anisimova, cap de serie numărul 25. Sorana a ajuns de trei ori în turul al treilea la Wimbledon, ultima oară în 2017. Americanca de 17 ani (26 WTA) va evolua în premieră la Wimbledon pe tabloul principal.



Wimbledon 2019. Monica Niculescu (31 ani, 113 WTA), beneficiara unui wildcard, va juca în primul tur cu germanca Andrea Petkovic (31 ani, 70 WTA). Monica a reuşit cel mai bun rezultat la Wimbledon în 2015, când a atins optimile. Niculescu şi Petkovic sunt la egalitate, 3-3, în meciurile directe, dar Monica are şi două victorii la junioare.



Elena-Gabriela Ruse, venită şi ea din calificări, o va înfrunta în runda inaugurală pe germanca Julia Goerges, cap de serie numărul 18.



Ruse (21 ani, 177 WTA) este la a doua sa participare consecutivă la Wimbledon. Anul trecut a fost învinsă greu de poloneza Agnieszka Radwanska, în trei seturi, cu 6-3, 4-6, 7-5.



Liderul mondial, australiana Ashleigh Barty, care este şi principala favorită va juca în primul tur cu chinezoaica Saisai Zheng. Barty a ajuns anul trecut în turul al treilea la Wimbledon, cel mai bun rezultat al său.



Campioana en titre, germanca Angelique Kerber (a cincea favorită), va debuta contra unei compatrioate, Tatjana Maria.



Americanca Serena Williams, cap de serie numărul 11, care a jucat finala anul trecut şi are şapte titluri la Wimbledon, va juca primul meci contra italiencei Giulia Gatto-Monticone.



Japoneza Naomi Osaka (21 ani, 2 WTA), care s-a oprit în turul al treilea la cele două participări ale sale, o va întâlni pe kazaha Iulia Putinţeva.