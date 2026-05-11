„Un popor care își uită campionii începe să se uite pe sine” Mesajul transmis de Dan Voiculescu după cazul lui Rică Răducanu

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu atrage atenția asupra felului în care România își tratează valorile după ce luminile succesului se sting. Campionii sportului, marile personalități ale culturii sau științei nu ar trebui respectați doar în ziua victoriei, ci permanent, ca parte a identității și demnității naționale, a scris el pe blogul său.

„Campionii sportului, personalitățile științei sau ale artei sunt simboluri ale unității și ale demnității naționale.

Respectul pentru valorile României trebuie cultivat prin educație și prin promovarea constantă a celor care au adus prestigiu țării noastre. Un popor care își respectă valorile își consolidează identitatea.

Ne bucurăm când un român câștigă o competiție sau obține un succes important, însă entuziasmul dispare repede, înlocuit de indiferență sau chiar dispreț”, a scris Dan Voiculescu pe blog.

Astfel, se ridică o întrebare grea: „Ce fel de societate devenim dacă ne uităm campionii?”

Rică Răducanu (80 de ani) a dezvăluit că nu mai primește renta viageră de la Rapid. Fostul mare portar al giuleștenilor încasa, lunar, de la club suma de 1.500 lei, potrivit Antena Sport.

Fostul portar a transmis că, de cel puțin un an, această sumă nu-i mai intră în conturi. După 50 de ani de activitate, fostul uriaş portar de la Rapid sau Steaua primeşte lunar 1.800 de lei.