Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României. Oltenii au învins „U” Cluj la penalty cu 5-3

Meciul a fost decis la loviturile de departajare. Foto: superligaromania / Instagram

Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României, după ce a învins „U” Cluj cu scorul de de 5-3 la loviturile de departajare, duminică seara, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, scrie Agerpres.

Echipa din Bănie realizează în premieră tripla internă, după ce a câştigat campionatul şi Cupa României, toate cele trei trofee după dueluri cu „şepcile roşii”.

Steven Nsimba (40) a marcat pentru craioveni, iar Alibek Aliev (54) pentru „U” Cluj, în timpul regulamentar, iar la loviturile de departajare gazdele au transformat tot, prin Assad Al Hamlawi, Adrian Rus, Alexandru Cicâldău, Carlos Mora şi Anzor Mekvabişvili, în vreme ce clujenii au ratat prin Issou Macalou. Pentru oaspeţi au înscris la penalty-uri Alexandru Chipciu, Marius Ştefănescu şi Mouhamadou Drammeh.

Campioana a început în forţă şi Nsimba (5) a reluat pe lângă poartă din careul mic. Apoi, Stanojev (6) a respins din faţa lui Baiaram, la centrarea lui Matei.

„Alb-negrii” au fost aproape de gol prin Aliev (14), care a scăpat spre poartă, dar a tras pe lângă. Bancu (28) a şutat slab cu dreptul şi Lefter a prins. Nsimba (29) a scăpat şi el singur cu portarul, dar a trimis pe lângă poartă.

„U” Cluj a mai avut o ocazie mare de gol, dar Sava a respins de lângă bară reluarea lui Aliev la centrarea lui Stanojev (35).

Universitatea Craiova a intrat la pauză în avantaj, după ce Nsimba (40) a marcat cu un şut la colţul scurt, după o lansare de la Mekvabişvili.

Echipa antrenată de Cristiano Bergodi a început mai bine repriza secundă şi a reuşit egalarea (54), prin Aliev, la primul său gol pentru „U”, din pasa lui Macalou.

Până la final, craiovenii au mai avut ocazii de gol prin debutantul Elisor (70), dar Lefter a respins, prin Cicâldău (83), care a trimis în bara transversală de la 25 m, şi Romanciuk (85), cu un şut de la 30 de metri puţin peste poartă.

După cele 90 de minute regulamentare s-a trecut direct la executarea loviturilor de departajare. „U” Cluj a jucat în premieră pentru acest trofeu.

Universitatea Craiova a mai cucerit Supercupa României o singură dată, în 2021, după 0-0 şi 4-2 la penalty-uri în faţa celor de la CFR Cluj. În 2018, a pierdut Supercupa în faţa celor de la CFR Cluj, cu 0-1, pe „Ion Oblemenco”.