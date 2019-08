Cele mai așteptate evenimente care au mai rămas pentru această vară. Unde mergem în luna august

foto- Facebook

Perioada verii este pe terminate, dar încă mai avem o mulțime de evenimente pe care le putem bifa. După ce l-am ascultat pentru prima dată live pe Ed Sheeran la București, după ce am mers la alte concerte mult așteptate asigurate de Bon Jovi, Florence and The Machine, Beth Hart, Robbie Williams, am trăit experiența de festival la Untold, Electric Castle și ne-am bucurat de mare, soare și călătorii, urmează o altă lună de distracție și voie bună. Iată unde putem merge în luna august:

SUMMER WELL

A devenit o tradiție pentru bucureșteni și nu numai să-și petreacă trei zile memorabile de vară la Summer Well. Ajuns deja la a noua ediție, festivalul își deschide larg porțile în perioada 9-11 august 2019, pe Domeniul Știrbey, Buftea.

În cele trei zile de festival, participanții vor avea parte, pe lângă muzică foarte bună, de seară de picnic, instalații de artă realizate special pentru Summer Well, petreceri, Glamping sau Bellevue Lounge, cu alte cuvinte locația perfectă pentru o mini-vacanță de neuitat.

Ce artiști vin în acest an la Summer Well

The National, The 1975, Jungle, Razorlight, Maribou State, Tender, Pale Waves, Black Honey, Zola Blood și Red Rum Club sunt artiștii care vor susține LIVE concerte pe Orange Main Stage, iar pe Red Bull Music Stage te vei întâlni cu IAMDDB, AJ Tracey, Subcarpați și Bobby Basil.

Prețul unui abonament a fost de 295 lei + taxe până pe data de 8 august și 345 lei în zilele festivalului. Abonamente și bilete de o zi pentru festival se găsesc online pe www.summerwell.ro

Filme în aer liber în Constanța

Cei care se află la mare în perioada 6-18 august se pot bucura de vizionarea unor filme în aer liber pe Faleza Cazino din Constanța. Intrarea este liberă.

Prima săptămână a evenimentului finanțat de Primăria Municipiului Constanța e dedicată filmului de comedie. Producțiile ce vor putea fi vizionate sunt: „Invincibilii”, „În libertate”, „Aventurile Rabinului Jacob”, „Dumnezeu petru O zi”, „Edmond/ Cyrano Mon Amour”. În prima duminică va fi difuzat un film pe care cei mici îl pot vedea alături de părinți, „Marele Uriaș Prietenos”.

Filme în cea de-a doua săptămână: „Viața lui Pi”, „În Sălbăticie”, „Inception”, „127 de ore”, „Plaja”, „Christopher Robin”, „Winnie The Pooh”.

Pe lângă proiecțiile de film, vor mai fi și alte activități, cum ar fi atelier de jonglerie, spectacol de circ sau de percuție, spectacol de magie.

CONCERT METALLICA

Metallica revine în țara noastră pe data de 14 august, într-un concert incendiar ce va avea loc pe Arena Națională din București. Concertul face parte din turneul Worldwired pe care trupa, formată în prezent din James Hetfield (voce), Lars Ulrich (tobe), Kirk Hammett (chitară) și Robert Trujillo (bas), l-a început încă din octombrie 2016.

Una dintre surprizele pregătite pentru fani este că show-ul ar putea include și un moment cu drone, așa cum s-a întâmplat și în alte orașe europene în care au concertat până acum. Show-ul cu drone ar putea apărea în timpul melodiei „Moth Into Flames”.

Concertul Metallica a devenit Sold-Out la o zi după punerea în vânzare generală, biletele pornind de la 235 lei până la 9950 lei. Trupele Ghost și Bokassa vor cânta în deschiderea concertului Metallica.

AWAKE

Un alt festival mult așteptat în această vară este Awake, ajuns la ediția a treia, care se ține în perioada 15-18 august, într-unul dintre cele mai frumoase parcuri din inima Transilvaniei, domeniul Castelului Teleki, din Gornești, județul Mureș. Awake este locul perfect pentru iubitorii de muzică, de artă, pentru cei care caută să trăiască o experiență nouă și unică.

Netsky, Pussy Riot,Dirtyphonics, Lady Leshurr,De Staat, Triggerfinger, AJ Tracey sunt doar câțiva dintre cei care vor cânta pe scenele de la Awake.

Activități de festival

-La Awake va exista o zonă special amenajată pentru pasionații de lectură, Forest Lounge, cu o bibliotecă uriașă în care veți găsi peste 800 de volume.

-La cinematograful de sub pod puteți viziona proiecții din cadrul TIFF și o selecție de filme premiate la Super – Festivalul de filme făcute de adolescenți. Ziua, cinematograful se transformă într-o scenă de teatru, unde veți putea vedea o mulțime de speciacole.

-Alte activități dedicate celor cu spirit de aventură: lasertag, paintball, tir cu arcul, zordbing sau zorb fotbal.

-Călătorie cu balonul de aer cald, la o altitudine de peste 50 m.

Abonamentele Sleepy Bird disponibile la preţul de 209 de lei, respectiv 239 lei cu camping inclus pot fi achiziţionate pe tickets.awakefestival.ro, iabilet.ro și eventim.ro.

UNDERCLOUD, Festival de Teatru Independent

Cu toții știm că în perioada verii găsim destul de greu spectacole de teatru la care să mergem, așa că aceasta e ocazia perfectă pentru iubitorii de artă teatrală. Undercloud este primul festival de teatru independent din România, care se pregătește anul acesta pentru ediția cu numărul 12.

Va avea loc în perioada 23-30 august, la Muzeul Tăranului Român, aducând în fața publicului peste 30 de spectacole de teatru contemporan, spectacole de dans, concerte și alte experiențe artistice. Pe data de 30 august, în ultima zi de festival, puteți urmări și un concert de excepție asigurat de Moonlight Breakfast.

Biletele pot fi achiziționate de pe MyStage sau Eventbook. Programul festivalului îl găsiți pe www.undercloud.ro.

Fall in Love Festival

Fall in Love Festival va avea loc în perioada 31 august – 1 septembrie 2019, la Palatul Mogosoia. Va exista o scenă special amenajată pentru muzica electronică, unde vor veni mai mulți artiști internaționali: Ambiq - în formula live (GER), Andrey Pushkarev (RU), Barnt (GER), Burnt Friedman live (GER), Christopher Ledger (GER), Claro Intelecto (UK), Idriss D (IT), Kenny Larkin (SUA), Lil Louis (SUA) si Omar S (SUA). Vor fi prezenți și de o serie de artisti romani de muzică electronică: Rhadoo, Ada Kaleh, Borusiade, Corp showcase (Admina, Chlorys si Cosima), Cosmin TRG, Dragutesku, EllieN, Faster, Jay Bliss, JB, Khidja, Kosmogonik (live) si Paul Popa.

Pe scena principală a festivalului vor urca Liam Gallagher (UK), Disclosure DJ set (UK), Underworld (UK), Kaiser Chiefs (UK), De La Soul (SUA) si Kovacs (NL), iar pe scena Radio Guerilla vor cânta unii dintre cei mai apreciați artiști români: Suie Paparude, Robin and the Backstabbers, The Mono Jacks, Firma, Soundopamine, Jurjak, Karpov not Kasparov, Otherside, Space Roosters.