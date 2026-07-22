Actrița Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs. Kong”, a murit la vârsta de 18 ani

Actrița Kaylee Hottle, cunoscută pentru interpretarea personajului Jia din filmele „Godzilla vs. Kong”, a murit la vârsta de 18 ani, în urma unui accident rutier produs în statul american Maryland.
Potrivit autorităților, tânăra se afla în mașină, când șoferul a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un șanț de pe marginea drumului.
Accidentul a avut loc în noaptea de luni spre marți, potrivit TMZ.
Joshua Hottle, tatăl acesteia, a confirmat decesul pentru sursa citată.
El a vorbit despre tragedie într-un videoclip postat în mediul online, spunând că, la scurt timp după accident, autoritățile l-au sunat pentru a-l informa că inima tinerei s-a oprit în drum spre spital.
Kaylee Hottle era cunoscută publicului pentru interpretarea personajului Jia în filmele din seria „Godzilla vs. Kong”.
Actrița, care era surdă, a fost apreciată pentru prestația sa și pentru contribuția la reprezentarea persoanelor cu dizabilități de auz în industria cinematografică.