Actrița Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs. Kong”, a murit la vârsta de 18 ani

<1 minut de citit Publicat la 09:41 22 Iul 2026 Modificat la 09:41 22 Iul 2026

Kaylee Hottle era cunoscută publicului pentru interpretarea personajului Jia în filmele din seria „Godzilla vs. Kong” / sursă foto: Hepta

Actrița Kaylee Hottle, cunoscută pentru interpretarea personajului Jia din filmele „Godzilla vs. Kong”, a murit la vârsta de 18 ani, în urma unui accident rutier produs în statul american Maryland.

Potrivit autorităților, tânăra se afla în mașină, când șoferul a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un șanț de pe marginea drumului.

Accidentul a avut loc în noaptea de luni spre marți, potrivit TMZ.

Joshua Hottle, tatăl acesteia, a confirmat decesul pentru sursa citată.

El a vorbit despre tragedie într-un videoclip postat în mediul online, spunând că, la scurt timp după accident, autoritățile l-au sunat pentru a-l informa că inima tinerei s-a oprit în drum spre spital.

Kaylee Hottle era cunoscută publicului pentru interpretarea personajului Jia în filmele din seria „Godzilla vs. Kong”.

Actrița, care era surdă, a fost apreciată pentru prestația sa și pentru contribuția la reprezentarea persoanelor cu dizabilități de auz în industria cinematografică.