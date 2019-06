Un român din diaspora, mesaj ironic pentru cei de acasă: "Mi-e dor de parizerul cu pâine și muștar, să fiu român simplu, la fel ca voi"

foto: Facebook/ Dinu Sovea

Dinu Șovea, un român stabilit în Londra și care a ajuns o mică vedetă pe rețelele de socializare grație postărilor lui amuzante și autoironice, a publicat pe Facebook un text auto-ironic în care susține că i s-a făcut dor de România și de micile plăceri ale traiului de aici.

"VORBESC IN NUMELE DIASPOREI!

Da! Sunt un roman realizat. In strainatate am reusit sa fac si sa dreg. Totusi...

Mi-e dor de viata pe care o duceam.

Mi-e dor de parizerul cu paine si mustar.

Mi-e dor sa stau ore in statia de autobuz si sa ma inghesuiesc cu ceilalti in autobuz.

Mi-e dor sa mananc pufuleti cu ceai.

Mi-e dor sa zambesc si sa ma bucur la cele mai neinsemnate lucruri si o data cu zambetul meu sa zambeasca mamaliga ce o aveam printre dinti.

Cu alte cuvinte mi-e dor sa fiu roman simplu la fel ca voi. M-am saturat de opulenta si sa fiu invidiat doar pentru ca sunt EXTREM de bogat. Nu mai vreau viata de lux si lucruri fine. Vreau sa fiu un roman de rand si sa ma chinui de pe o zi pe alta. VREAU SA SIMT CA TRAIESC.

Patrie mama, primeste-ti fiii ratacitori inapoi", a scris Dinu Șovea.