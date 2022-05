Iarina Maria Popescu, fetița de 8 ani care a reprezentat România la Sanremo: ”La prima repetiție cu orchestra am avut emoții”

Iarina Maria Popescu cântă în ansamblul coral pentru copii ”Cor cu dor” și are deja în palmares foarte multe premii, dar și apariții pe scena românească.

Iarina a câștigat premiul de popularitate al Festivalului Internațional ”Cezar Ouatu”, iar în 2021 a obținut și premiul I la festivalul Bucharest in Music.

În finala de la Sanremo, Iarina a cântat piesa ”A miliion dreams” din coloana sonoră a filmului ”Omul spectacol”.

A început să cânte de la vârsta de 5 ani, iar pasiunea s-a pentru muzică a făcut-o să muncească mult pentru a ajunge la succesul mult dorit.

Iarina a povestit puțin și despre experiența sa la festivalul Sanremo Junior.

”La prima repetiție cu orchestra am avut puține emoții, doar că a doua oară mi s-a părut super tare. Am reușit să fac mult mai bine. Și la spectacol am reușit să fac cel mai bine”, a povestit micuța Iarina.

Mama Iarinei a povestiti că pasiunea pentru muzică a devenit serioasă după ce a câștigat premiul de popularitate al Festivalului Internațional ”Cezar Ouatu”.

”Cei din jurul ei, profesioniști, au început să îi spună că are talent. Noi niciunul nu suntem de meserie. Noi o vedem drăguță, frumoasă, că este fetița noastră, așa cum vede fiecare părinte, dar ne-am bazat foarte mult pe sfaturile profesioniștilor”, a spus mama Iarinei.