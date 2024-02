Români din Zanzibar: "Noi nu am auzit aici despre cazuri de Malarie"

Mai mulți români care și-au deschis afaceri în Zanzibar spun că au aflat despre cazurile de Malarie din presa românească, iar insula e în continuare plină de turiști.

Sursa foto: Freepik.com

În ultimele zile s-a vorbit despre cazuri de persoane care s-ar fi întors din Zanzibar bolnave de Malarie, iar unele chiar au murit. În același timp, mai mulți români care se află în Zanzibar, având și afaceri acolo, spun că nu au auzit despre aceste cazuri decât în presa din România, iar acolo nu se cunoaște niciun pericol de acest fel, nu au existat cazuri de îmbolnăvire și nici nu există obligativitatea sau măcar recomandarea de vaccinare, pe insulă. Aceștia mai spun că Malaria nu se transmite de la om la om și e posibil ca persoanele care s-au îmbolnăvit să fi mers în alte zone ale Africii, nu doar în Zanzibar, unde nu a fost semnalat pericolul de îmbolnăvire nici de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

„Fiind unul din oamenii cu activitate în ultimii 3 ani acolo și cu conexiune zilnică cu insula, am considerat că este util să ofer un update și o informare corectă și coerentă. În Zanzibar, incidența de Malarie este sub 1%, conform World Health Organization, ceea ce a determinat ca insula să fie scoasă de pe toate listele de avertizare. Nu există recomandare din partea WHO pentru tratament profilactic sau vaccin pentru turiștii care ajung în Zanzibar (vaccinul oricum este disponibil doar în Africa, nu și în Europa)! Există cazuri extrem, extrem de sporadice și 99% sunt la localnici. Noi avem resorturi de 3 ani pe insulă, în tot acest timp am avut turiști de la 1 la peste 75 de ani și nu am avut nici măcar un singur caz de turist care să contacteze această boală”, a scris, grupul de Facebook Vacantă în Zanzibar, Mihai Ioniță, iniţiatorul şi reprezentantul grupului hotelier Mambo de pe insulă.

Destinația este una dintre cele mai căutate de turiștii din întreaga lume, inclusiv de cei din România, în ultimii 3 ani. Toate agențiile de turism din România oferă vacanțe în Zanzibar, anul acesta, fiind și un număr foarte mare de curse charter, după ce au vizitat insula peste 25.000 de români anul trecut. În primul trimestru al anului 2023, numărul de turişti a crescut cu 30% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, iar creșterea numărului de cereri a continuat, până în prezent. În ultimele 2 luni au fost peste 5.000 de români in Zanzibar.

Românul care are hoteluri pe insulă mai spune că medicii din Zanzibar fac recomandările necesare pentru evitarea pericolului de îmbolnăvire: atât timp cât sunt respectate normele minime de igienă, nu există absolut nici un pericol: spălare pe mâini, înainte de a consuma orice aliment, spălarea fructelor și a legumelor, înainte de consum, evitarea totală a consumului apei de la robinet, evitarea consumului de băuturi cu gheață, în special în baruri și restaurante locale.