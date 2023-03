Jean Valvis: "De 30 de ani beneficiez de ospitalitatea României" | Ziua Națională a Greciei

Jean Valvis, unul dintre cei mai mari antreprenori din România, a transmis un mesaj emoționant celor două popoare de Ziua Națională a Greciei.

Sursa foto: Antena 3 CNN

​De Ziua Națională a Greciei, antreprenorul elvețian de origine greacă Jean Valvis a transmis un mesaj emoționant tuturor românilor și grecilor care sărbătoresc această zi importantă din istoria Republicii Elene.

"Noi trăim într-o democrație și ar trebui bine să ne amintim că oamenii și-au vărsat sângele și și-au dat viața pentru a fi liber. Trăim și niște timpuri deficile. Este o zi importantă pentru relația acestor două țări. De 30 de ani beneficiez de ospitalitatea României. Și nu mă voi opri din a spune că aceste două popoare se înrudesc. Românii și grecii sunt popoare surori.", a declarat Jean Valvis.

Antreprenorul de origine greacă se declară îndrăgostit de România și mărturisește că fiecare proiect pe care îl derulează în țara noastră îi aduce mari satisfacții. De Ziua Națională a Greciei, acesta a avut de transmis un mesaj emoționant atât poporului român, cât și celui grec.

"Românilor le-aș transmite că valorile unei democrații nu se pot construi singure. De exemplu, ce s-a întâmplat în urmă cu 122 de ani, mai exact în 1821, atunci când poporul și-a dat viața pentru limbă, educație și condițiile de a trăi. Este un adevăr profund al existenței umane. Grecilor le-aș spune că unitatea dă forță și că un popor unit întotdeauna ajunge departe. Deci, cu cât este mai unit un popor, cu atât va face față cu brio tuturor provocărilor, care nu sunt puține deloc în această perioadă", a fost mesajul emoționant transmis de Jean Valvis de Ziua Națională a Greciei.

Jean Valvis: "România, patria apelor minerale"

Ar trebui să învățăm de la greci să ne valorificăm potențialul și să transformăm într-un brand de țară ceea ce avem mai de preț. Jean Valvis consideră că România este patria apelor minerale. Acestea reprezentând un avantaj competitiv regenerabil al României.

"România are cel mai are potential din punct de vedere al izvoarelor minerale. Are izvoare de ape minerale pe care alte țări nu le au. Este un atu extraordinar pe care România îl are. România este patria apelor minerale. Nicio strategie nu a fost dezvoltată în acest sens, însă trebuie să gândim pozitiv și să ne valorificăm pe piețele internaționale. Romania merită să fie patria apelor minerale la nivel mondial.", a mai adăugat Jean Valvis.

Totodată, Jean Valvis a exportat buna practică pe care a impus-o și în România în materie de calitate a apei minerale, și-n Grecia, acolo unde încearcă să impună acest standard de calitate.