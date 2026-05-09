10 mai, Ziua Regalităţii în România. Ce semnificaţie are această dată

Statuia Regelui Carol I din Piaţa Palatului Regal din Bucureşti şi o imagine de la o ceremonie de depunere de flori la Bustul Regelui Mihai I din Piaţeta Regelui, cu ocazia Zilei Regalităţii. Sursa foto colaj: Agepres

Pe 10 mai este celebrată Ziua Regalității în România, dată care marchează începutul domniei lui Carol I al României, în 1866, proclamarea independenței de stat în 1877 și încoronarea primului rege al României, în 1881. Considerată una dintre cele mai importante zile din istoria modernă a țării, 10 mai simbolizează instituirea monarhiei constituționale și consolidarea statului român modern.

Semnificaţia triplă a zilei de 10 mai în istoria României

Data de 10 mai ocupă un loc aparte în istoria României, fiind legată de trei momente esențiale pentru formarea și consolidarea statului român modern. Timp de decenii, această zi a fost sărbătoare națională și un simbol al legăturii dintre monarhie și dezvoltarea instituțiilor statului.

La 10 mai 1866, principele Carol I al României a intrat în București și a depus jurământul ca domnitor al României, eveniment care a deschis una dintre cele mai importante perioade din istoria țării. Sub conducerea sa au fost puse bazele modernizării administrației, economiei și infrastructurii.

Aceeași dată este legată și de proclamarea independenței României față de Imperiul Otoman, în 1877, prin discursul ministrului de externe Mihail Kogălniceanu din Parlament, precum și de transformarea țării în regat, în 1881. Încoronarea lui Carol I ca rege a consfințit recunoașterea internațională a României și statutul său de stat suveran european.

În perioada monarhiei, 10 mai era marcată prin ceremonii militare, parade și evenimente publice organizate în întreaga țară. Ziua avea o puternică încărcătură simbolică și era asociată cu stabilitatea statului, dar și cu apropierea României de valorile și instituțiile occidentale.

După abdicarea forțată a Regelui Mihai I al României și instaurarea regimului comunist, sărbătoarea de 10 mai a fost eliminată din calendarul oficial și înlocuită cu alte date cu semnificație politică pentru noul regim. În ultimii ani, Ziua Regalității a revenit în atenția publică prin ceremonii comemorative, expoziții și evenimente dedicate rolului Casei Regale în istoria României.

Cum se sărbătoreşte Ziua Regalităţii în România

În fiecare an, Ziua Regalității este marcată prin ceremonii militare și religioase, depuneri de coroane și evenimente culturale organizate în mai multe orașe din țară. Manifestările au loc, de regulă, în prezența reprezentanților autorităților, ai Casei Regale și ai societății civile.

Unul dintre punctele centrale ale comemorărilor este Palatul Regal din București, unde sunt organizate ceremonii oficiale și momente solemne dedicate personalităților care au marcat istoria monarhiei române. De asemenea, la Statuia Regelui Carol I din Bucureşti au loc frecvent depuneri de flori și momente de reculegere.

Instituțiile culturale și muzeele organizează, cu această ocazie, expoziții tematice, conferințe și tururi dedicate istoriei Casei Regale și perioadei monarhice. În unele localități sunt programate concerte de fanfară, recitaluri și reconstituiri istorice.

În ultimii ani, tot mai multe școli și organizații civice au inclus în programul lor activități educative dedicate zilei de 10 mai, prin care elevii sunt familiarizați cu momentele-cheie ale istoriei moderne a României și cu rolul monarhiei în dezvoltarea statului român.