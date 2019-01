11 ianuarie 1994. Un moment istoric in evolutia democratica a Romaniei. La Cartierul General al NATO din Bruxelles, ministrul afacerilor externe Teodor Melescanu semneaza, in numele tarii noastre, documentele de aderare la initiativa americana a Parteneriatului pentru Pace. Un demers politico-militar, o mana intinsa de peste Ocean pentru partenerii din Europa de Est, care aspirau si visau atunci ca va veni candva momentul aderarii la NATO. Steagul Romaniei s-a ridicat la Cartierul General al NATO de la Bruxelles pe 2 aprilie 2004, adica 20 de ani mai tarziu. In prealabil, martie 2004, la Washington a avut loc la Casa Alba o impresionanta ceremonie.

Au trecut 25 de ani de la momentul 11 decembrie 1994, scrie Radu Tudor pe blogul său.

„Ministerul Apararii Nationale a fost varful de lance al integrarii noastre in NATO. Armata Romana reprezinta azi un element central, un model in interiorul Aliantei. Diplomatia romana a reusit de atunci pana acum sa fructifice toate avantajele tarii noastre. Am avut un demers integrator si entuziast la MAE, cu multi profesionisti care si-au transformat obiectivul profesional intr-un soi de entuziasm personal.

Da, aderarea Romaniei la NATO a reprezentat cel frumos demers politico-militar al democratiei romanesti. Toate partidele, diplomatii, militarii au depus un efort remarcabil ca statulul de aliat sa fie obtinut.

Calitatea de membru NATO reprezinta cel mai important atu al tarii noastre libere. Ea este garantia integritatii noastre teritoriale, a protejarii populatiei in fata oricarei amenintari.

Articolul 5 din Tratatul de la Washington, semnat in martie 2004 de Romania, este piatra de temelie a NATO, cea mai importanta Alianta politico-militara din istorie. NATO implineste anul acesta 70 de ani de existenta.

Toti pentru unul, unul pentru toti”, a mai scris Radu Tudor.