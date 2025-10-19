14.000 de oameni, fără gaz în Voluntari, după incendiul de pe Bulevardul Pipera. Neogas: „Sunați imediat dacă simțiți miros de gaz”

Compania le cere consumatorilor să nu încerce repornirea instalațiilor pe cont propriu. sursa foto: Getty

Aproximativ 14.000 de consumatori din Voluntari au rămas fără gaze naturale în urma incendiului izbucnit duminică dimineață, pe Bulevardul Pipera. Reluarea alimentării este estimată pentru dimineața zilei de luni, 20 octombrie, începând cu ora 09:00. Până atunci, reprezentanții companiei îi îndeamnă pe locuitori să sune de urgență la ei dacă simt miros de gaz.

„Echipele de intervenție Neogas Grid S.A. au acționat prompt, luând primele măsuri de siguranță și procedând la închiderea gazelor dintr-o vană situată în apropierea stației de reglare-măsurare presiune (SRMP) Pipera, pentru a preveni orice risc suplimentar”, au transmis reprezentanții companiei.

Compania le cere consumatorilor să nu încerce repornirea instalațiilor pe cont propriu și să nu intervină asupra rețelei sau echipamentelor de gaze naturale.

„Nu se vor utiliza flăcări deschise, aparate electrice, comutatoare sau alte surse de scântei în zone unde se simte miros de gaze naturale”, avertizează operatorul.

Totodată, Neogas îi îndeamnă pe locuitori să sune de urgență la TelVerde 0800.080.003, disponibil non-stop, în cazul în care se simte miros de gaze naturale sau se constată lipsa presiunii.

„Pentru siguranța utilizatorilor, punerea în funcțiune a instalațiilor se va face doar în prezența consumatorilor, fiind necesară semnătura de confirmare. În cazul în care utilizatorii nu se află la adresa de consum în momentul reluării alimentării, aceștia sunt rugați să contacteze Dispeceratul Neogas Grid S.A.”, se mai arată în comunicat.