25 de directive europene nu sunt aplicate în România. FACIAS cere clarificări

Sediul Comisiei Europene. sursa foto: Getty

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicită autorităților să explice de ce 25 de directive ale Uniunii Europene nu au fost transpuse în legislația națională, deși termenele legale au fost depășite.

Potrivit organizației, România se află în prezent într-o situație de risc major de sancțiuni financiare, în condițiile în care 19 proceduri de infringement sunt deja active, iar alte șase directive au depășit termenul de implementare.

Într-o analiză transmisă public, FACIAS susține că, în timp ce alte state membre folosesc aceste reglementări pentru a proteja consumatorii și pentru a-și moderniza infrastructura, în România efectele lor întârzie să apară. Organizația a cerut fiecărui minister responsabil să facă publice comunicările purtate cu Comisia Europeană și să indice motivele pentru care directivele nu au fost transpuse până în prezent.

Potrivit topului realizat de FACIAS, Ministerul Finanțelor are cele mai multe restanțe, cu opt directive netranspuse, urmat de Ministerul Energiei – șase directive, Ministerul Mediului – cinci directive și Ministerul Economiei – două directive. Restanțe sunt înregistrate și la Ministerul Afacerilor Interne – două directive, Ministerul Justiției – o directivă și Ministerul Afacerilor Externe – o directivă.

Printre directivele cu termen depășit se află Directiva 2023/1791 privind eficiența energetică, al cărei termen de transpunere a expirat la 11 octombrie 2025. Documentul prevede obligația statului de a renova anual peste 3% din suprafața clădirilor publice pentru atingerea standardului de emisii zero. Potrivit FACIAS, întârzierea aplicării acestei directive afectează beneficiile legate de reducerea consumului energetic și de eficiența clădirilor publice.

O altă directivă menționată este RED III 2023/2413, considerată esențială pentru independența energetică. Deși autoritățile române au anunțat adoptarea unor măsuri de transpunere, Comisia Europeană nu a emis un aviz favorabil, semnalând o implementare incompletă sau defectuoasă. Directiva stabilește ca cel puțin 42,5% din consumul total de energie al UE să provină din surse regenerabile până în 2030 și urmărește reducerea dependenței de combustibilii fosili din Rusia.

FACIAS atrage atenția și asupra Directivei 2023/2225 privind contractele de credit de consum, care ar fi trebuit să fie aplicabilă din 20 noiembrie 2025. Actul normativ prevede, între altele, dreptul consumatorilor de a se retrage dintr-un contract de credit în termen de 14 zile, fără penalități. Deși proiectul se află în consultare publică, organizația consideră că întârzierea transpunerii menține vulnerabilități pentru cetățeni în relația cu instituțiile financiare.

FACIAS solicită identificarea responsabililor pentru întârzierile în transpunerea directivelor europene și avertizează că sancțiunile pot include penalități zilnice de zeci de mii de euro, precum și sume forfetare de milioane de euro. Potrivit organizației, aceste costuri ar urma să fie suportate din bugetul public.