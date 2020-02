29 februarie 2020, an bisect. Aproape 13.000 de români își serbează astăzi ziua de naștere

de A.M.P 29 Feb 2020 • 08:05

29 februarie 2020. Anul acesta este un an bisect, prin urmare, luna februarie are 29 de zile. În acest an, rotaţia completă a Pământului în jurul Soarelui se realizează în 365 de zile, 6 ore, 9 minute şi 9 secunde.