50 de familii afectate de explozia din Rahova au primit 200.000 de lei de la Primăria București

Plăţile au fost finalizate prin virament pentru 47 de familii, iar în numerar au fost efectuate marţi la casierie pentru patru familii. Sursa foto: Profimedia Images

Un sprijin financiar de aproape 200.000 de lei a fost acordat pentru aproximativ 50 de familii afectate de explozia produsă pe 17 octombrie, la un bloc din cartierul Rahova, relatează Agerpres.

Potrivit unei informări de presă a Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), transmisă marţi, a fost finalizată acordarea ajutorului financiar de urgenţă pentru locatarii din scara nr. 2, cea afectată de deflagraţie. Sprijinul s-a acordat unui număr de 51 de familii, însumând 130 de persoane, iar valoarea totală a ajutorului acordat este de 195.000 de lei, respectiv 1.500 de lei pentru fiecare persoană.

Plăţile au fost finalizate prin virament pentru 47 de familii, iar în numerar au fost efectuate marţi la casierie pentru patru familii.

În ceea ce priveşte cazarea persoanelor afectate de explozie, 37 de familii dispun de cazare pe termen mediu şi lung, iar alţi 142 de persoane sunt cazate în unităţi hoteliere.