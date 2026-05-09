9 mai, Ziua Europei. Ce s-a întâmplat în această zi

An de an, pe 9 mai este celebrată Ziua Europei, dată care simbolizează pacea, unitatea și cooperarea statelor membre ale Uniunii Europene. Sărbătoarea amintește de momentul din 1950 în care ministrul francez de Externe Robert Schuman a prezentat declarația considerată punctul de plecare al procesului de integrare europeană. Ziua este marcată anual în toate statele membre ale Uniunii Europene prin evenimente oficiale și manifestări publice dedicate promovării valorilor europene.

Ziua de 9 mai este strâns legată de începuturile proiectului european de după cel de-Al Doilea Război Mondial, într-un context în care statele occidentale căutau soluții pentru a preveni noi conflicte pe continent. Ideea de cooperare economică și politică a fost văzută ca o modalitate de a asigura stabilitatea și reconstrucția Europei.

Momentul decisiv este asociat cu declarația prezentată prezentată în urmă cu 76 de ani, respectiv pe 9 mai 1950, de ministrul francez al Afacerilor Externe, Robert Schuman (1948-1952), care propunea plasarea producției de cărbune și oțel sub controlul unei autorități comune, evitând astfel izbucnirea unui nou conflict militar între națiunile Europei, se arată pe site-ul oficial al UE. Propunerea, cunoscută sub numele de "Declarația Schuman", este considerată a fi piatra de temelie a Uniunii Europene.

În 1950, națiunile Europei făceau încă eforturi pentru a înlătura consecințele dezastruoase ale celui de-al Doilea Război Mondial, care se încheiase cu cinci ani în urmă, căutând în aceeași măsură modalități de a evita un alt război. Au ajuns la concluzia că prin punerea în comun a producției de cărbune și oțel (conform Declarației), un eventual război între Franța și Germania, rivali istorici, "ar fi nu numai de neconceput, ci și imposibil din punct de vedere material", potrivit sursei citate.

Pe 18 aprilie 1951, a fost semnat Tratatul de la Paris, care instituia Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO) între Germania, Franța, Belgia, Italia, Luxemburg și Țările de Jos. La 25 martie 1957, aceste state au semnat Tratatele de la Roma, care instituiau Comunitatea Economică Europeană (CEE) și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA, astăzi EURATOM). Atât Tratatul de la Roma, cât și Tratatul CEEA au intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958.

Ideea privind marcarea unei Zile a Europei a fost introdusă de Consiliul Europei în 1964. Comunitățile Europene au luat decizia, în 1985, de a institui această zi la data de 9 mai.

Acestui amplu proiect i s-au alăturat, de-a lungul timpului, încă 22 de state europene: Irlanda, Marea Britanie și Danemarca (1973), Grecia (1981), Spania și Portugalia (1986), Suedia, Austria și Finlanda (1995), Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Slovacia, Slovenia, Polonia și Ungaria (2004), Bulgaria și România (2007) și Croația (2013), ceea ce a dus la crearea unei imense piețe unice (denumită și piața internă). Pe 31 ianuarie 2020, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a părăsit Uniunea Europeană.

Comunitatea Economică Europeană (CEE) a devenit Uniunea Europeană (UE), prin intrarea în vigoare, pe 1 noiembrie 1993, a Tratatului privind Uniunea Europeană (Tratatul de la Maastricht). Documentul reprezintă actul constitutiv al Uniunii Europene.

Cum se sărbătoreşte în Europa şi în România

Cu prilejul Zilei Europei vor avea loc numeroase evenimente în statele membre ale UE și în întreaga lume, reunind cetățeni din toate categoriile sociale. Instituțiile UE își vor deschide porțile și vor invita cetățenii să le viziteze sediile, să le descopere activitatea și să se implice într-o gamă largă de activități educaționale și de divertisment.

Şi în România sunt organizate manifestări dedicate Zilei Europei. În Bucureşti, dar în alte oraşe din ţară au loc concerte, târguri, expoziţii şi evenimente educative dedicate valorilor europene.

În cursul zilei de vineri, 8 mai, peste 2.000 de elevi şi 100 de cadre didactice au sărbătorit Ziua Europei în Parcul Bragadiru, aflat în judeţul Ilfov. A fost ocazia potrivită pentru copii să înveţe cât mai multe despre ţările de pe bătrânul continent.

"Sărbătorim Ziua Uniunii Europene, Ziua Europei, 9 mai. Copiii au ajuns la concluzia că este foarte important să fim europeni. Ne-am gândit ce să facem, nu doar activităţi la clasă şi am considerat necesar să organizăm acest festival şi să implicăm fiecare elev şi fiecare părinte", a declarat Denise-Iuliana Danalachi, directoarea Şcolii Gimnaziale Nr. 1, Bragadiru, judeţul Ilfov.

"Este o zi de bucurie pentru toţi elevii şcolii noastre, pentru că sărbătorim Ziua Europei, o zi în care învăţăm că Europa nu este doar un termen din manual ci învăţăm o lecţie despre solidaritate, unitate şi bucurie", a precizat Ionela Brînză, profesoară la Şcoala Gimnazială Nr. 1, Bragadiru, judeţul Ilfov.

Ziua de 9 mai este un prilej de reflecție asupra parcursului european comun și a valorilor care îl fundamentează: unitatea, pacea și progresul comun.