A fost alertă la Spitalului Universitar. Un incendiu a izbucnit la etajul I. Focul a fost stins cu extinctoare și nu au existat victime (GALERIE FOTO)

Foto: ISU Bucuresti

Update: Biroul de presă al Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti a venit cu ultimele precizări privind incendiul care a avut loc în instituția spitalicească.

„Referitor la incendiul declanșat in data de 05.02.2018 la Spitalul Universitar, dorim sa facem următoarele precizări: - incendiul a fost declanșat la etajul 1 al spitalului de la un UPS situat in camera tehnica a unui angiograf, zona in care nu se afla personal medical, pacienți sau vizitatori, programul desfășurându-se doar dimineata. ⁃ incendiul s-a limitat strict la nivelul camerei tehnice, iar pagubele au fost minore ⁃ nu s-au înregistrat victime ⁃ nu a fost necesară intervenția niciunei autospeciale, incendiul fiind lichidat cu extinctoare ⁃ din motive de securitate a fost evacuat parțial etajul 1, pana la evaluarea situației și lichidarea incendiului ⁃ in acest moment activitatea se desfășoară normal. Multumim personalului ISU pentru promptitudinea și profesionalismul de care au dat dovada”, se anunță în comunicatul de presă.

Știre inițială: Iese fum la primul etaj al Spitalul Universitar din Capitală.

Nu se vede flacăra din stradă. Cinci autospeciale de stingere, o autoscară, un echipaj de descarcerare şi mai multe autospeciale SMURD au fost trimise să acționeze la fața locului.

Din primele informații, sursa fumului pare a fi un transformator electric. Nu este exclus să se fi produs un scurtcircuit.

Nu au fost evacuate persoane.