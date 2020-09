A murit Emanuel Isopescu. Cunoscutul jurnalist avea 75 de ani

Și jurnalistul Emil Hosusu Longin a anunțat cu regret, pe Facebook, moartea lui Emanuel Isopescu.

"E cel care mi-a deschis cariera de jurnalist în TVR, la Social, omul pe care îl știa oricine, în orice loc din România. M-a învățat multe, mi-a dat încredere și emisiuni. A fost un boier, un altruist, un ziarist excelent.

Mi-a fost prieten, camarad și tovarăș de tenis de masă. Rămas bun, Șefule, mulțumesc frumos pentru tot!", a scris Hossu-Longin.

În luna iunie a acestui an, cunoscutul prezentator TV a făcut un apel emoționant pentru a găsi pe cineva care să-l îngrijească contracost deoarece se deplasa cu mare greutate.

A murit cunoscutul prezentator TV Emanuel Isopescu

"Eu am crezut intotdeauna ca F.B. este un for al schimburilor informationale si al intrajutorarii. Am ajuns la mana voastra. Varsta, bolile si propria-mi inconștienta m-au lasat fara picioare", scria atunci Emanuel Isopescu, pe rețeaua de socialzare.

În 2011, Emanuel Isopescu a suferit o operație dificilă la inimă și acuza că s-ar fi infectat în spital cu o bacterie nosocomiala.