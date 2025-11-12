A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani

2 minute de citit Publicat la 11:51 12 Noi 2025 Modificat la 12:07 12 Noi 2025

Horia Moculescu la SFR Iași, în 2024. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Compozitorul, pianistul și omul de televiziune Horia Moculescu a încetat din viață în această dimineață. Artistul era internat la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, iar decesul a fost confirmat la ora 4:30, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Horia Moculescu a fost una dintre cele mai importante figuri ale muzicii ușoare românești, autor a sute de compoziții și un nume emblematic pentru generații întregi de artiști. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu mari interpreți și a fost prezent constant în viața culturală și media din România, fiind apreciat pentru talentul și umorul său.

Potrivit apropiaților, starea sa de sănătate se agravase în ultimele zile, iar medicii de la Spitalul Balș au făcut eforturi pentru a-l stabiliza.

Informații despre data și locul înmormântării urmează să fie anunțate în perioada următoare.

Cine a fost Horia Moculescu

Horia Moculescu a fost unul dintre cei mai cunoscuți compozitori români, pianist, dirijor și om de televiziune.

Născut pe 18 martie 1937, la Râmnicu Vâlcea, el a semnat de-a lungul carierei sale peste 500 de piese de muzică ușoară, muzică de film și de teatru.

Era recunoscut pentru talentul său melodios, rafinamentul armonic și stilul său jovial, care l-au transformat într-o prezență emblematică pe scena muzicală și în media românească.

De-a lungul deceniilor, Horia Moculescu a colaborat cu nume mari ale muzicii românești, precum Mihaela Mihai, Corina Chiriac, Margareta Pâslaru, Angela Similea, Mirabela Dauer, Gabriel Dorobanțu și Marina Voica. Multe dintre piesele sale au devenit șlagăre care au marcat generații întregi.

Pe lângă activitatea de compozitor, Moculescu a fost și un îndrăgit om de televiziune, fiind ani de zile gazda emisiunii „Atenție, se cântă!”, un format care aducea în prim-plan tineri interpreți și momente de divertisment.

Pentru contribuția sa la cultura română, a fost distins cu numeroase premii și distincții de-a lungul vieții.

Premii și distincții

De-a lungul unei cariere impresionante de peste șase decenii, Horia Moculescu a fost distins cu numeroase premii pentru contribuția sa la muzica ușoară românească și la cultura națională. Printre cele mai importante se numără:

Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR) – acordat în mai multe rânduri, pentru creații de muzică ușoară și de film;

Premiul de Excelență în Muzică Ușoară, oferit de Societatea Română de Radiodifuziune, pentru întreaga activitate artistică;

Premiul de Excelență la Gala Premiilor Muzicale Radio România Actualități (2003);

Distincția „Meritul Cultural” în grad de Comandor, oferită de Președinția României pentru contribuția remarcabilă la dezvoltarea culturii românești;

Trofeul „O viață dedicată muzicii”, primit în cadrul festivalurilor și galelor dedicate artiștilor de referință ai scenei românești (inclusiv la Festivalul Mamaia).

Familia lui Horia Moculescu

Horia Moculescu a fost căsătorit de patru ori și a avut o fiică, Nadia Moculescu (n.r. din căsnicia cu Mariana Moculescu), care i-a moștenit pasiunea pentru muzică. Nadia este cântăreață și profesoară de canto, trăind de mai mulți ani în străinătate, dar rămânând mereu apropiată de tatăl său.

Compozitorul a vorbit adesea, în interviuri, despre relația strânsă pe care o avea cu fiica lui și despre mândria pe care o simțea pentru realizările ei.

De asemenea, în ultimii ani, Horia Moculescu a rămas în legătură apropiată cu foștii săi colaboratori și prieteni din lumea artistică, care îl considerau o figură paternă și un mentor.