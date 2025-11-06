Horia Moculescu este internat în stare gravă la Institutul Matei Balș din Capitală. Compozitorul suferă de afecțiuni pulmonare

2 minute de citit Publicat la 09:53 06 Noi 2025 Modificat la 09:57 06 Noi 2025

Compozitorul Horia Moculescu a împlinit 88 de ani pe 18 martie. Sursa colaj foto: Facebook/Horia Moculescu

Compozitorul Horia Moculescu este internat în stare gravă la Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş" din Capitală. Surse medicale au spus pentru Antena 3 CNN că renumitul artist se află la secţia ATI. În vârstă de 88 de ani, el a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate, fiind afectate mai multe organe. Luna aceasta este programat un concert dedicat maestrului Horia Moculescu, susținut și realizat de Aurelian Temișan.

Marele muzician ar fi internat de aproape o săptămână. Potrivit surselor medicale, compozitorul Horia Moculescu suferă de afecțiuni pulmonare, iar starea lui de sănătate s-a degradat treptat încă din luna iunie. În ultimele luni, artistul a fost surprins de mai multe ori folosind un tub cu oxigen pentru a respira.

În vara acestui an, cunoscutul artist a apărut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Ulterior, Horia Moculescu a declarat într-un interviu că acela nu este un scaun cu rotile, ci unul de birou, care are roţi. Totodată, el a recunoscut că urmează de mai mulţi ani un tratament şi că starea sa de sănătate nu era una bună.

Într-un alt interviu, Horia Moculescu a mărturisit că, în tinerețe, fuma câte 3 pachete de țigări pe zi:

"Cât despre sănătate… am avut o operație de hernie inghinală acum o lună și jumătate. Rudele mele de la Drăgășani și-au exprimat revolta față de hotărârea mea de a mă opera la 86 de ani. În rest, ce să spun, plătesc un tribut imens fumatului de care m-am lăsat acum 23 de ani, dar repercusiunile sunt pe măsura inconștienței de atunci", a spus Horia Moculescu.

Horia Moculescu, concert aniversar cu Aurelian Temișan pe 19 noiembrie

Pe 19 noiembrie, la Teatrul Național București, Aurelian Temișan aduce un nou omagiu muzicii și unei legende: Horia Moculescu. Evenimentul "Anii mei – toamna moculesciană" își propune să celebreze prin muzică, emoție și rafinament artistic zecile de creații care poartă amprenta unică a maestrului Moculescu – compozitor, pianist, dirijor, om de televiziune și un simbol viu al eleganței și talentului din muzica românească.

Având în vedere starea de sănătate precară a renumitului artist, cel mai probabil, acesta nu va fi prezent pe scenă, alături de Aurelian Temișan.

"«Anii mei – toamna moculesciană» nu este doar un spectacol, ci o reverență sinceră în fața unui OM care a lăsat urme adânci în conștiința noastră muzicală. Este o bucurie și o onoare să pot aduce în fața publicului creațiile acestui titan al compoziției românești, într-o atmosferă de recunoștință și sărbătoare", a spus Aurelian Temișan despre concertul dedicat compozitorului Horia Moculescu.