A murit Virginia Zeani. Celebra soprană avea 97 de ani

Celebra soprană Virginia Zeani, una dintre cele mai prestigioase soprane ale lumii în perioada anilor 1950-1970, s-a stins din viaţă la vârsta de 97 de ani.

Sursa foto: zi-de-zi.ro

Născută la Solovăstru pe 21 octombrie 1925, Virginia Zeani a avut o carieră internaţională de peste 30 de ani perioadă în care a interpretat peste 60 de roluri diferite şi a cântat alături de marii tenori ai lumii, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Beniamino Gigli sau Ferruccio Tagliavini.

Virginia Zeani a fost timp de 25 de ani "prima donna assoluta" a Teatrului de Operă din Roma.

Virginia Zeani deţine peste 50 de premii şi distincţii naţionale şi internaţionale, este doctor honoris causa al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti şi al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, fiind deţinătoarea Decoraţiei Regale „Nihil Sine Deo”, acordată în 2011 de regele Mihai I al României, deţine distincţia judeţului Mureş, „Fibula de la Suseni”, conferită de Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, Distincţia ALAE a Consiliului Judeţean Mureş şi este cetăţean de onoare al comunei natale, Solovăstru, precum şi al municipiului Reghin, notează zi-de-zi.ro.

Ultima recunoaștere a venit chiar de ziua ei, pe 21 octombrie 2022 când Virginia Zeani a inclusă în Opera America Hall of Fame.

Mesajele de adio au început să curgă pe Facebook, acolo unde cei care au cunoscut-o pe marea soprană au scris câteva rânduri la aflarea veştii.

"Suflet nobil, artista exceptionala, o DIVA adevarata, autentica! Ne-a parasit marea noastra Virginia Zeani. Sunt foarte trista! Dar si foarte fericita ca am avut ocazia sa cunosc personal aceasta legenda a liricii internationale", a scris Elena Mosuc.

Odihna vesnica marii noastre soprane de legenda VIRGINIA ZEANI!

"Am avut onoarea si bucuria sa o cunosc, sa lucram impreuna si sa o aud din cand in cand la telefon! M-a onorat atunci cand m-a inclus in cartea domniei sale "Virginia Zeani - Amintirile mele din vremurile de aur ale operei". Dumnezeu sa ii odihneasca sufletul in pace si lumina vesnica!", a fost şi mesajul lăsat de Bogdan Mihai Ionuţ.