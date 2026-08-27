A treia alertă de drone în Tulcea, în ultimele 24 de ore. Două aeronave F-18 au fost ridicate de la sol

1 minut de citit Publicat la 19:24 27 Aug 2026 Modificat la 19:24 27 Aug 2026

Populația din Tulcea a fost avertizată că e risc de cădere a unor drone. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Populația care locuiește în zona de nord a județului Tulcea a primit, joi, în jurul orei 18:45, un nou mesaj RO-ALERT pentru a fi avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea, în contextul războiului din Ucraina.

În mesaj, autoritățile îndeamnă populația să-și păstreze calmul și să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute.

„Joi, 27 august, la ora 18.27, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la 33 km nord de Insula Serpilor.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol la ora 18.41 pentru monitorizarea situației.

În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert, valabil pentru nordul județului Tulcea, la ora 18.44”, a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN), într-un comunicat de presă.

Aceasta este cea de-a treia alertă extremă primită joi de populația din județ, după cele de la orele 6:45 și 10:18.

Numărul mesajelor RO-ALERT transmise, de la începutul acestui an, de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență către populația din județul Tulcea, pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, l-a depășit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeași cauză în perioada 2023-2025.