Abandonată pe marginea unui drum din Giurgiu, o femeie își caută familia: "Vă rog mult să mă ajutați să-i găsesc!"

Povestea de viață a Valentinei este una impresionantă. Abandonată pe marginea unui drum din Giurgiu, în zona comunei Singureni, a fost salvată de oameni și a ajuns apoi la un orfelinat, acolo unde a primit numele Valentina Singureanu, după numele comunei în apropierea căreia a fost găsită.

Acum, la vârsta de 56 de ani, Valentina Singureanu nu și-a pierdut speranța și continuă să își caute familia.

Astfel, ea a apelat la administratorii paginii de Facebook "The never forgotten Romanian children - Copiii niciodată uitați ai României", pagină care, în ultimii ani, a reușit să reunească mai multe familii despărțite de ani de zile.

"În martie 1964, am fost găsită la marginea unui drum, între comunele SINGURENI și ADUNAȚII-COPĂCENI, din județul GIURGIU. Eram nou-născută. Am ajuns la orfelinatul din Balotești, unde am primit numele SINGUREANU Valentina, probabil după numele comunei unde am fost găsită.

La vârsta de un an, am fost adoptată de doi oameni cu suflet bun, care m-au iubit și mi-au dăruit dragostea lor. A trecut mult timp de atunci, dar toată viața mi-am dorit să știu cine sunt și cine este familia mea biologică.

Vă rog mult să mă ajutați să-i găsesc! Singura speranță este ca cineva din zona ADUNAȚII-COPĂCENI să-mi recunoască trăsăturile feței sau să-și aducă aminte de un copil lăsat pe marginea drumului, în martie 1964.

Am toată credința că voi reuși să-i găsesc, cu ajutorul vostru.

Vă rog să-mi distribuiți anunțul, ca să ajungă la cât mai mulți oameni din zona GIURGIU, ADUNAȚII-COPĂCENI. În fotografie sunt eu la diverse vârste", se arată în postarea dedicată Valentinei Singureanu.