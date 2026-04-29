Actorul Cuba Gooding Jr. a vizitat Senatul României. Ce cadou a primit şi ce replică celebră i s-a tot rostit

Actorul Cuba Gooding Jr. a vizitat Senatul României. Sursa foto: Titus Corlăţean / Facebook

Cuba Gooding Jr. a mers, miercuri, în Senatul României, în timpul vizitei pe care o efectuează în ţara noastră pentru a participa la Success Special Edition - Red Carpet Experience. Întâmpinat de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, şi de senatorul PSD Titus Corlăţean, actorul a primit un album cu frumuseţile României, iar unii senatori i-au adresat celebra replică din filmul "Jerry Maguire" - "Show me the money".

"L-am invitat pe unul din cei mai simpatizați actori americani, inclusiv în România, Cuba Gooding Jr., să ne viziteze la Senat.

Am fost onorat să fiu gazdă unui câștigător de Oscar în 1996 în "Jerry Maguire", un star de la Hollywood care a jucat de-a lungul vieții cu alti mari (a se citi uriași) actori americani, precum Jack Nicholson, Tom Cruise, Demi Moore, Dustin Hoffman, Morgan Freeman și multi altii...

Am facut un tur...mai special al Parlamentului și nu m-a surprins deloc să descopăr un profil foarte deschis, relaxat și amical, care a fost profund si plăcut surprins de ceea ce descoperea în cea de-a doua clădire ca mărime din lume după Pentagon, Parlamentul României. Si mai ales la Senat. Plăcut impresionat și de atmosfera călduroasă ce l-a înconjurat, a avut răbdarea sa facă fotografii cu toti cei care i-au solicitat acest lucru, inclusiv cu ...fotografii Senatului..", a postat Titus Corlăţean.

Ce cadou a primit Cuba Gooding Jr.

"Și, evident, am făcut la greu promovarea României. A primit cu plăcere un album superb cu frumusețile României (mi-a plăcut că mi-a promis că va reveni pentru a vizita Delta Dunării, fortărețele transilvane sau mânăstirile din Moldova), dar si cel care prezintă istoria de 165 de ani a Senatului României.

Așa ca rămânem prieteni și păstrăm legătura.

PS. M-am abținut să îi lansez celebra sa replică din Jerry Maguire "show me the money", în schimb alți 5-6 din jurul meu nu s-au abținut sa ii arate că stiu subiectul. I-a făcut plăcere", a adăugat Titus Corlăţean.

Actorul american a fost invitat şi să vorbească la microfon, în Senat:

"L-am tentat pe Cuba Gooding Jr să joace pentru câteva minute, la microfonul central, rolul de Senator al României. Din discursul său spontan nu am avut senzația că i-a displăcut...".