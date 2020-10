Acuzații extrem de grave la sectorul 1: ”Am dat nas în nas cu domnii de la USR”

”Referitor la noaptea de 30 septembrie, când am dat nas în nas cu domnii de la USR. A fost un miting pe data de 30, după care ne-am dus în aceeași locație, la piață, să mâncăm. La 8 fără 10 seara am plecat de acolo.

Când am plecat de acolo, la ieșire, exact în hol, erau în jur de 10-15 USR-iști, spun USR-iști pentru că i-am și identificat între timp, noi fiind la mai multe proteste, pe unii dintre ei chiar îi cunoaștem după nume, după cum arată.

I-am întrebat ce caută acolo, s-au fofilat, nu ne-au răspuns nimic, după care ne-am luat după ei. Au intrat într-un magazin, s-au dispersat, unii erau prin spate, oricum de jur împrejurul pieței erau foarte mulți băieți de la USR.

În afară de faptul că toți aveau rucsacurile pline, nu știu cu ce erau pline, noi stând acolo, nu voiau să plece. Am sunat la Poliție, am sunat la Jandarmerie, pentru că am înțeles că doar sus în BES sunt 2 jandarmi care păzesc.

Cu toate că era presă, era Jandarmerie, erau foarte mulți oameni care se uitau pe live-urile noastre, cei de la USR continuau să stea acolo.

La un moment dat, erau pe lateralul pieței, pentru că mulți nu știu că sunt 3 intrări în clădire. Intrarea principală, intrarea de la LIDL și una pe la subsol. Dar tot insistau să rămână în zonă.

La un moment dat a venit cineva să ne spună să venim în partea cealaltă pentru că acolo este și soțul doamnei Clotilde Armand. Toate probele acestea există în telefoanele noastre. Am filmat, am înregistrat, i-am identificat pe 4 sau 5 dintre ei, nu fiind simpli USR-iști, fiind candidați la consilieri”, a declarat avocata Codruța Cerva.