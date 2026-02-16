Adăposturile din România sunt abandonate sau transformate în depozite. Arafat: „Legea permite cu condiția să fie golit în 48 de ore”

Adăpost antiaerian transformat în depozit de borcane. Foto: Captură Antena 3 CNN

Printre ecourile cele mai importante ale Conferinței pentru Securitate de la Munchen se regăsește cel privind continuarea comportamentului războinic al Rusiei. Chiar dacă va exista un armistițiu și poate un proces de pace în Ucraina. Mai mulți lideri occidentali au avertizat ca Putin vizează înrolarea unui număr mare de recruți și sporirea alocărilor bugetare pentru industria de război. În acest context, țările membre NATO, în special cele din Flancul Estic unde se află și România, trebuie să sporească măsurile de reziliență. Și să dispună măsuri pentru a da siguranță populației.

Unul din subiectele cele mai sensibile este cel al adăposturilor de apărare civilă din România.

Într-un procent covârșitor, acestea se află într-o situație deplorabilă: abandonate, blocate, transformate în depozite ad-hoc de obiecte casnice.

Aceste adăposturi se află în administrarea primăriilor și consiliilor județene. Aceste structuri ale administrației locale nu acordă atenția cuvenită acestor spații cruciale pentru adăpostire în caz de război, catastrofe naturale sau urgențe civile de amploare.

Raed Arafat: E adevărat, doar 5% din adăposturi sunt funcționale

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a acordat un interviu exclusiv Antena 3 CNN pe acest subiect sensibil:

„Adăposturile de protecție civilă pe plan european sunt acoperitoare la nivel foarte înalt în unele țări puține, e adevărat, sau sunt destul de puțin acoperitoare pentru nevoile populație în cazul unui conflict armat în foarte multe din țările europene. Și motivul este că după încheierea Războiului Rece, lumea crezând că totul va fi ok, nu a mai dat importanță la nivelul autorităților. Adăposturile de protecție civilă fie au primit alte destinații, fie nu au mai fost întreținute.

Dacă luăm țără exemplu model, vorbim de Finlanda, care are o acoperire chiar peste 85%, vorbim de Elveția, care are o acoperire de aproape chiar 100%, pe partea cealaltă găsim țări avansate cu acoperire de 5%, tocmai pentru că după Războiul Rece s-a considerat că nu mai este nevoie să se investească în acest segment.

Din păcate, adaposturile de protecție civilă, rolul lor principal este protejarea populației de obiectele căzătoare în situațiile unor conflicte armate, unde există rachete, drone și așa mai departe. Probabilitatea de a avea astfel de conflict rămâne una foarte mică. Necesitatea de a ne pregăti este alta. Pregătirea este obligatorie, deci este necesară și trebuie să fie realizată, pentru că, chiar dacă probabilitatea este foarte mică, această nu este zero. Și rămâne că pregătirea este necesară și este obligatorie.

Dacă luăm România, după raportul Curții de Conturi, care a fost solicitat chiar de noi la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență și care a fost făcut public de Curte de Conturi, există o acoperire cam pentru 5,2% din populație, cu problema majoră că 73% din adăposturile de protecție civilă sunt vechi și cu o vechime de mai mult de 35 de ani. Ce înseamnă că necesită cheltuieli, necesită o abordare la nivel național, de către proprietarii lor, de către administratorii lor, pentru că ele nu sunt nici în administrare a Departamentului sau a Ministerului Afacerilor. Acestea sunt în administrarea fie autorităților publice locale, fie a proprietarilor privați, fie că vorbim de clădiri de locuințe, fie că vorbim de alte categorii de clădiri private de birouri.

Greu este mai ales să învestim la nivelul sectorului privat, știm că acolo există probleme, mai ales în imobilele de locuit și atunci știm că în Parlament există o discuție foarte avansată și am fost consultați în acest sens că în cadrul unei legi care urmează să fie aprobată în Parlament, să existe acolo prevedere ca autoritățile publice locale pot cheltui pe întreținerea și menținerea adăposturilor de protecție civilă din fondul privat. Vorbim aici și acest lucru va ajuta că în unele localități autoritățile locale să vină în sprijin pentru, să zicem, igienizarea și pentru reabilitarea adăposturilor respective. Mai este un aspect foarte important, adaposturile ocupate cu alte destinații, legea permite acest lucru să ai adapost folosit pentru altă destinație, depozit de exemplu, cu condiția că în 48h adapostul trebuie să fie golit la ordin și pus la dispoziția locatarilor și a vecinilor pentru a fi folosit.

Este încă un aspect și un aspect important, găsiți adaposturile, lista lor pe site-ul igsu.ro. Și căutați acolo adăposturi de protecție civilă, dar le găsiți și pe aplicația DSU. Pe hartă există o hartă interactivă care vă arată adăposturile din zona dumneavoastră și care este actualizată periodic.”