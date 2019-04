Adina Anghelescu, despre declarațiile lui Augustin Lazăr: Niște minciuni grosolane

Foto: Agerpres

Jurnalistul Adina Anghelescu spune că discursul lui Augustin Lazăr, privind activitatea sa din perioada comunistă, este unul presărat de minciuni grosolane.

”A fost un discurs de disculpare totală, crezând că poate să păcălească pe toată lumea, aruncând pisica în curtea parchetelor militare. Știți, comisia se ocupa de evaluare strict tehnică. Nu, nu e așa. Ce ar trebui să înțelegem? Că toți cei care au avut autoritate și au luat anumite decizii nu au avut omenie pentru că era legea deficitară? Se știe că apostila pusă de comisia de eliberare condiționată era esențială pentru eliberare. Dacă acea comisie spunea că e ok și se mergea la instanță, raportul negativ nici nu mai mergea la instanță. Niște minciuni grosolane. Spune că mapa sa profesională poate fi verificată. E o minciună. Eu am solicitat la CSM date și nu mi s-a dat, spunând că doar judecătorul și procurorul pot solicita mapa profesională. Solicit să și-o publice pe site-ul Ministerului Public. A doua minciună este că nimeni nu a spus că a anchetat deținuți politici. Noi am spus că el nu a eliberat oamenii. Tortura a continuat prin refuzul comisiei ca deținuții să se ducă în fața instanței” a spus jurnalistul Adina Anghelescu.

