Adrian Năstase, primul mesaj după ce i-a luat foc cabana

Adrian Năstase a postat pe blogul său un prim mesaj după ce i-a luat foc cabana de la Azuga în pragul revelionului.

"Dragi prieteni, va doresc un An Nou in care sentimentul solidaritatii, al intelepciunii si al unirii sa ne guverneze.

Va doresc sa fiti sanatosi, sa nu va enervati si sa priviti mai des natura.

Stiu ca anul 2018 va fi un an complicat. Un an in care vom vedea, din nou,si oportunism si duplicitate si prostie.

Dialogul devine un exercitiu tot mai rar. Violenta verbala – noua forma de „comunicare”. Sferele de putere, interne si externe, se redefinesc. Scaderea increderii in viitor inseamna, din pacate, chiar scaderea increderii in noi insine.

Conceptul de „Oameni ai strazii” capata o alta semnificatie. Vom trai oare episoade dramatice de „democratie directa”? Vom asista la instalarea unei noi forme de guvernamant – republica monarhica, jumatate republica, jumatate monarhie? Vom avea un nou guvern tehnocrat, in care guvernarea sa fie separata de valorile majoritatii parlamentare? Vom avea un nou pact, tacit, de coabitare, in care guvernul sa nu se mai intereseze de problemele justitiei si de politica externa?

Am multe alte intrebari, asa cum aveti si voi. Vom incerca, in anul care vine, sa gasim, impreuna, raspunsuri", a scris fostul premier.

Cabana lui Adrian Năstase din Azuga a luat foc duminică dimineață.

În pensiune erau cazați 13 turiști în momentul în care a izbucnit incendiul. Niciunul dintre aceștia nu a fost rănit. Pompierii au reușit să stingă repede incendiul care amenința să se extindă către clădirea principală a cabanei.

Potrivit IGSU, a ars acoperişul, pe o suprafaţă de aproximativ 32 mp. Cauza probabilă a incendiului ar fi un scurtcircuit electric.

Surse locale susţin că pensiunea ar aparţine băieţilor fostului premier Adrian Năstase.

Zona care a luat foc era un depozit pentru aparatele electrocasnice folosite în clădire.