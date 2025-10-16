Al treilea cutremur în două zile, în România. Ce magnitudine a avut

Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe scara Richter s-a produs joi dimineață, la ora 08:34, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut loc la o adâncime de 138,7 kilometri, a anunțat Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP).

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe:

45km V de Focșani;

63km N de Buzău;

66km E de Sfântu-Gheorghe;

78km E de Brașov;

94km NE de Ploiești;

99km S de Bacău;

Două cutremure au avut loc și miercuri în România: la ora 7:57 a avut loc un cutremur cu magnitudinea 4, în județul Satu-Mare, urmat de un nou cutremur, cu magnitudinea 3,3 pe Richter, la ora 08:31 în județul Buzău.

În Satu Mare, seismul a produs și efecte: au căzut cărămizile de pe mai multe locuințe, iar pereții unui liceu s-au crăpat. Ca măsuri de siguranţă, responsabilii a două şcoli din Satu Mare au decis să evacueze elevii care se aflau în interior în acel moment.

Un seismolog a explicat la Antena 3 CNN care sunt zonele seismice periculoase din România, în afara celei din Vrancea, unde s-ar putea produce un cutremur puternic.

După ce președintele INFP a declarat că în zona Făgăraş este oricând posibil să se producă un curtremur mai mare, seismologul Dragoş Toma, doctor în geografie și cercetător la INFP, a explicat că deși Vrancea a rămas în concepția noastră cea mai periculoasă zonă seismică din țară, un seism puternic ar putea avea loc și în alte zone.

„Ce vedem acum, recent, este manifestarea şi a altor zone seismice mai puţin cunoscute în accepţiunea publică. Şi aceste zone sunt, dincolo de ce am văzut astăzi: Crişana, Maramureş – deci, partea de nord-vest a României; sunt şi Făgăraş, Câmpulung, într-adevăr. În 1916, de altfel, a fost cutremurul puternic de 6,7, undeva cam unde este Barajul Vidraru astăzi.

Şi mai sunt şi alte zone – Banat, unde ultimele cutremure devastatoare au fost cam în 1991, dar, ce am văzut inclusiv astăzi, un cutremur în zona Bulgariei, spre litoral, în partea de nord-est, care, la magnitudini chiar şi de peste 4,5 - 5 vor putea fi simţite şi ar putea provoca pagube chiar şi în zona României, la Mangalia, Vama Veche", a spus seismologul la Antena 3 CNN.