Urmările cutremurului resimțit în Satu Mare. Cărămizi căzute de pe case, crăpături în pereții unui liceu

Efectele cutremurului de 4 grade pe scara Richter din N-V ţării: două şcoli din județul Satu Mare au fost evacuate. Foto: Getty Images

Ca măsuri de siguranţă, responsabilii a două şcoli din Satu Mare au decis să evacueze elevii care se aflau în interior în acel moment, în urma cutremurului de 4 grade pe scara Richter, de miercuri dimineaţă, din N-V ţării. Au fost înregistrare solicitări cu privire la căderea mai multor elemente de construcţii de pe mai multe clădiri, tot din Satu Mare, şi s-a constatat şi prezenţa unei fisuri într-un perete al unui liceu, informează Antena 3 CNN. Ulterior, un nou cutremur, cu magnitudinea 3,3 pe Richter, s-a produs la ora 08:31 în județul Buzău.

Cutremurul a avut magnitudinea 4 şi s-a produs la ora 7:57 în judeţul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de cinci kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 km nord de Zalău, conform Agerpres.

"Echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare au intervenit punctual în două locaţii din municipiu, unde au fost semnalate elemente de construcţie afectate: la Liceul 'I.C. Brătianu' din Satu Mare s-a intervenit pentru securizarea unui coş de fum dezafectat, care s-a desprins parţial de pe acoperiş; pe strada Petofi Sandor, la un imobil, au fost semnalate cărămizi desprinse din faţadă. În ambele situaţii, a intervenit operativ Detaşamentul de Pompieri Satu Mare, pentru înlăturarea pericolelor şi asigurarea zonei", au precizat reprezentanţii ISU.

Tot după seism a fost semnalată o crăpătură într-o sală de clasă de la Colegiul Naţional "Doamna Stanca".

Ce măsuri de precauţie s-au luat

"Totodată, am fost informaţi despre existenţa unei crăpături de perete într-o sală de clasă din incinta Colegiului Naţional 'Doamna Stanca' din municipiul Satu Mare. Situaţia a fost transmisă către Inspectoratul de Stat în Construcţii, în vederea unei evaluări tehnice care să stabilească dacă aceasta reprezintă un pericol pentru siguranţa elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. În urma evaluării, reprezentanţii ISC au constatat că nu se impune oprirea cursurilor, întrucât crăpătura nu afectează structura de rezistenţă a clădirii. Cu toate acestea, imobilul va fi în continuare monitorizat, pentru a preveni orice risc potenţial", au mai transmis pompierii.

Ca măsură de precauţie, pentru protecţia elevilor şi a personalului didactic, imediat după cutremur au fost evacuate Şcoala Gimnazială Odoreu şi Şcoala Gimnazială Culciu.

"Evacuările au fost realizate din proprie iniţiativă, de către reprezentanţii şcolilor, în mod organizat, în vederea prevenirii unor situaţii de risc generate de posibile replici. În urma evaluărilor nu au fost identificate pericole, iar activitatea educaţională a fost reluată în condiţii normale", a mai arătat ISU.