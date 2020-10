Noi dezvăluiri incendiare despre scandalul de la sectorul 1! Judecătoare: ”Sacii cu buletine de vot erau rupți!”

Desemnată locțiitor al președintelui Biroului Electoral al Sectorului 1, judecătoare Olimpia Crețeanu a mărturisit la audieri că a găsit doar câțiva saci sigilați.

”După ce am adunat toate dosarele, am constatat că un număr de aproximativ 30-40 de dosare ale unor secții nu se regăseau. Am dispus din nou căutarea prin sacii cu buletine de vot, a sacilor cu rechizite în care se aflau și listele permanente.

Judecătoare: ”Am găsit ștampilele cu mențiunea ”votat” în sacii cu buletinele de vot utilizate”

Am mai găsit o parte din sacii cu rechizite și liste electorale, dar nu pe toate. Am repetat această operațiune, ocazie cu care am găsit ștampilele cu mențiunea ”votat” în sacii cu buletinele de vot utilizate, fapt care era contrar dispozițiilor care reglementează predarea și păstrarea buletinelor de vot.

Din câte îmi amintesc, am repetat operațiunea de căutare de 3 ori, și întrucât nici după ultima căutare nu am găsit circa 7 sau 9 dosare cu listele electorale permanente, suplimentare și complementare, ca urmare a acestui fapt, l-am chemat pe președintele BES și i-am explicat că nu mai am nicio soluție pentru a găsi acele liste”, a povestit Olimpia Crețeanu.

Judecătoare: ”O mare parte din sacii în care se aflau buletine de vot erau rupți”

După sesizarea judecătoarei, șefii secțiilor de votare au adus listele electorale și au spus că nu știau că trebuiau predate BES pentru că li s-ar fi spus că este maculatură.

”Am mai constatat că o mare parte din sacii în care se aflau buletine de vot erau rupți. Eu am dispus introducerea tuturor buletinelor din sacii rupți, cu tot cu sacul rupt, în alți saci pe care i-am sigilat”, a mai declarat judecătoarea.

Avocatul lui Dan Tudorache, candidatul PSD la funcția de primar al Sectorului 1, spune că reprezintă o dovadă clară care indică frauda electorală.

”Eu am numărat vreo 8 fapte de abuz în serviciu. În momentul în care doamna judecător Crețeanu a spus 2 sau 3 saci sigilați, nu s-a dat dimensiunea exactă a dezastrului. Știți câți saci trebuie să fie în acea încăpere? 498! Deci asta înseamnă că 495 de saci erau compromiși. Moral ar fi ca acel candidat să spună: Eu vreau în acest moment ori repetarea alegerilor, ori renumărarea, ori clarificarea”, a declarat Mihai Drăgan, avocatul lui Daniel Tudorache.

Personalul auxiliar nu a mai dorit să participe la alegeri

Judecătoarea Crețeanu mai spune în declarație că personalul auxiliar desemnat să primească și să păstreze sacii cu buletinele de vot nu mai dorea să participe la alegeri, în condițiile în care nu mai întâlniseră niciodată o dezordine precum cea de la Sectorul 1.