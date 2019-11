ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu: „Am votat aşa cum am votat şi în 2014. Am votat cu gândul la o justiţie dreaptă"

foto - Facebook. Cătălin Predoiu

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Ministrul Justiției, Cătălin Preodoiu, a mers la vot la Liceul Virgil Madgearu din Capitală și a spus că a votat "cu gândul la o justiție dreaptă".

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. „Am votat aşa cum am votat şi în 2014, pentru o bună expertiză în conducerea treburilor publice, în conducerea statului, o foarte bună reprezentare externă a României.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Am votat cu gândul la o justiţie dreaptă, am votat cu gândul la valori precum libertate, precum drepturile omului, am votat cu gândul la un destin european al României, am votat cu speranţa că cetăţenii români vor trăi într-o ţară din ce în ce mai normală”, a declarat Cătălin Predoiu.