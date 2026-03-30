Alertă în Alba: un urs a fost văzut într-o comună din județ. Localnicii au fost avertizați prin Ro-Alert

În zona în care a fost văzut ursul sunt case de vacanţă şi o mănăstire. Foto: Getty Images

Este alertă în Alba, după ce un urs a fost văzut în comuna Șugag, între Lacul Oaşa şi Luncile Prigoanei. Localnicii au fost atenționați despre prezenţa acestuia prin mesaj Ro-Alert, relatează Agerpres.

„În comuna Şugag (zona drumul de acces dintre Lacul Oaşa spre Luncile Prigoanei ) a fost semnalată prezenţa unui urs”, a transmis, luni seara, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmi Alba, Raul Crişan.

În zona respectivă sunt case de vacanţă şi o mănăstire. ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert pentru localnici.



La faţa locului s-a deplasat echipajul de intervenţie al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.



„Ajunşi la faţa locului, jandarmii au constatat că sesizarea privind prezenţa unui urs se confirmă, însă animalul nu mai era prezent în zonă. Pentru evaluarea situaţiei, a fost folosită o cameră cu termoviziune, care a confirmat că ursul nu se mai afla în apropiere şi nu mai reprezenta un pericol. Pentru a preveni reîntoarcerea acestuia, jandarmii au folosit semnalele acustice şi luminoase ale autospecialei”, a precizat reprezentantul IJJ Alba.





