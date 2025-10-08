Alertă maximă la Rafinăria Năvodari. Sunt scurgeri de amoniac. Garda de Mediu: În aer și în sol ajung necontrolat substanțe periculoase

Este alertă maximă la Rafinăria Năvodari, după ce comisarii Gărzii Naționale de Mediu (GNM) au descoperit o scurgere de amoniac într-una dintre instalații. Autoritățile de mediu au intervenit de urgență și au dispus oprirea temporară a instalației în termen de 72 de ore, până la punerea acesteia în siguranță și remedierea problemelor identificate.

Potrivit GNM, controlul a fost efectuat în perioada 9 septembrie – 6 octombrie 2025, ca urmare a numeroaselor sesizări primite de la locuitorii din zonă, care reclamau un miros înțepător, în special pe timpul nopții. Rafinăria din Năvodari este un obiectiv industrial de nivel superior SEVESO, iar scurgerile de substanțe periculoase reprezintă un risc major pentru mediu și sănătatea publică.

În urma verificărilor, comisarii de mediu au constatat nereguli majore, printre care coroziuni, neetanșeități și o scurgere activă de amoniac în instalația de frig. Mai grav, operatorul nu a informat autoritățile despre pierderea de amoniac detectată încă din luna iulie 2025 în sistemul de apă de răcire.

„Amoniacul este o substanță toxică și iritantă, iar consumul său neobișnuit de mare indică o pierdere semnificativă în instalație. De exemplu, doar în luna septembrie aprovizionarea cu amoniac a crescut la 7.000 de kilograme”, au precizat reprezentanții GNM.

Pe lângă scurgerea principală, echipele de control au descoperit eliberări necontrolate de substanțe periculoase și gaze în atmosferă și în sol, cel mai probabil cauzate de coroziuni și neetanșeități suplimentare în sistem.

Având în vedere riscurile identificate, Garda de Mediu a decis oprirea instalației de frig în maximum 72 de ore și punerea acesteia în siguranță, cu prioritate absolută acordată remedierii scurgerii de amoniac.

De asemenea, autoritățile au cerut revizuirea Autorizației Integrate de Mediu, astfel încât fluxul de amoniac al instalației de frig să fie inclus în documentația oficială. Operatorul este obligat să prezinte documentele de achiziție a amoniacului și informațiile privind toate incidentele și disfuncționalitățile apărute în perioada iulie – septembrie 2025.

Compania care operează rafinăria este acum pasibilă de o amendă cuprinsă între 150.000 și 500.000 de lei pentru nerespectarea obligației legale de a informa imediat autoritățile de mediu și de a lua măsuri rapide pentru remedierea situației.

GNM a precizat că siguranța populației și a mediului rămâne prioritatea principală, iar verificările la Rafinăria Năvodari vor continua până la remedierea completă a tuturor deficiențelor constatate.