Alexandru Arșinel, noi detalii despre starea de sănătate: ”Am început să surzesc, așa sunt bătrânii”

Alexandru Arșinel spune că are probleme de auz și că obosește repede, iar soția lui este foarte afectată:

„Nu am energie, obosesc repede. Am fost și la plămâni, cred că de la plămâni ni se trag și astea. Dar eu zic că sunt OK. Am început să surzesc, așa sunt bătrânii. Probabil sunt înfundat. Soția mă așteaptă la masă în fiecare zi. Ea s-a bucurat foarte mult că am fost la munte.

Am cumpărat niște utilaje care să mă ajute la transport, dar nu am reușit să le folosesc încă. Ea nu face bine, nu face bine, nu face bine nici pentru ea, dar nici pentru noi. Are atâta tristețe în ochi că te cutremură.”, a spus Alexandru Arșinel, potrivit Cancan.

Alexandru Arșinel a mai făcut declarații despre starea sa de sănătate imediat după moartea lui Ion Caramitru. La începutul lunii septembrie actorul a avut o ieșire publică în care a spus că ”își așteaptă rândul”:

„Greu de suportat și nu mai e mult și urmează și altele, alte personaje, pentru ca a venit vremea scadențelor. Mai sunt artiști și personalități care își așteaptă rândul. Îmi aștept rândul și eu. Nu sunt prea grozav cu sănătatea, dar mergem înainte. Poate vom mai depăși niște momente. În spital veți auzi ca am fost mereu pentru ca fac analize la 3 luni, dar asta nu înseamnă ca m-am internat mereu.”



