Alexandru Cumpănașu: „Este a 15-a zi de coșmar. Zilele acestea ne-au demonstrat că trebuie să avem grijă singuri de familiile noastre!”

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, este de părere că „minciunile, indiferența, complicitatea și ticăloșia unor polițiști, procurori, judecători și politicieni nu ne ajuta să ne simțim în siguranță”.

„Dragi prieteni, tatal si mama Alexandrei au fost audiati astazi de catre DIICOT. Cu privire la motivele si raspunsurile familiei voi face o declaratie de presa la ora 15.30 in fata sediului MAI. Este a - 15- a zi de COSMAR pt noi si pentru toti romanii in care nu stim ADEVARUL. Dimpotriva, am senzatia ca ne indepartam tot mai mult de el. De aceea, va rog in numele parintilor Alexandrei sa aveti grija de familiile dumneavoastra, de copii, sotiile, mamele fiecarei familii. Zilele acestea ne-au demonstrat la toti ca trebuie sa avem grija SINGURI de familiile noastre!!!. Minciunile, indiferenta, complicitatea si ticalosia unor politisti, procurori, judecatori si politicieni nu ne ajuta sa ne simtim in siguranta”, a scris Cumpănașu pe pagina sa de Facebook.