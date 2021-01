PSD cere redeschiderea şcolilor. Alexandru Rafila: "Amânarea este nesănătoasă pentru copii, părinţi şi economie"

Rafila a invocat incidenţa în scădere a infectărilor cu COVID.

"A fost o măsură (a închiderii şcolilor pentru cursurile preuniversitare cu prezenţă, n.r.) care nu a mai fost luată în nicio țară din Uniunea Europeană și am ajuns în situația în care copiii nu au acces la învățământ online și sunt profund marcați în dezvoltarea lor ca viitori adulți, pentru că nu pot interacționa unii cu alții. Înțeleg că ministrul Câmpeanu are o grea moștenire din partea d-nei Anisie, dar amânarea deschiderii nu are justificare. Cifrele publicate de Ministerul Sănătăţii arată scăderea incidenţei infecţiilor. Cu 3 excepţii, majoritatea judeţelor se află în zona verde şi nu poate fi corelată cu decizia de a nu deschide şcolile. PSD cere cu hotărâre redeschiderea şcolilor odată cu terminarea vacanţei şcolare. Amânarea cu încă o lună nu e sănătoasă nici pentru copii, nici pentru părinţi şi nici pentru economia naţională", a spus, miercuri, Alexandru Rafila.

Ministrul Educaţiei, Sorin Câmpeanu, a confirmat anterior că decizia politică prin care se amână cu încă o lună reluarea cursurilor cu prezenţă în şcoli se va implementa miercuri, printr-o ordonanţă de urgenţă a Guvernului.

Câmpeanu a avut în cursul dimineţii o întrevedere cu o delegaţie AUR, care a solicitat acelaşi lucru: reluarea cursurilor cu prezenţă în şcoli.

Conform participanţilor la discuţii, ministrul s-a declarat de acord cu măsura dar a spus că nu poate lua o astfel de decizie, întrucât organismul competent este Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.