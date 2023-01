Alexandru Rafila: ”Am avut o reacție după vaccinul COVID, dar nu am raportat-o!”

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că a avut o reacție adversă în urma vaccinului anti-COVID 19, însă nu a raportat-o.

"Trebuie să vă spun, ca om de sănătate publică, reacțiile adverse se înregistrează pentru toate tipurile de vaccin din schema publică de vaccinare și nu numai.

Am avut o mică durere, la locul vaccinării, când am făcut doza trei. N-am raportat această reacție pentru că mi s-a părut ceva absolut obișnuit, dar nu este nicio problemă: unii au raportat-o. Este corect să raportăm dacă starea noastră de sănătate este afectată după vaccinare. O mică jenă dureroasă, pentru mine nu a fost o problemă.

Reacțiile adverse sunt normale în cazul tuturor vaccinurilor. Contează ca proporția să fie una cât mai mică.

Durere la locul administrării nu cred că este o problemă, dar unii au raportat-o și pe aceasta", a declarat prof. univ. dr. Alexandru Rafila, care a completat că "eu mă vaccinez, în fiecare an, împotriva gripei și m-am vaccinat și împotriva COVID-19", a declarat Alexandru Rafila, potrivit DCMedical.

Medicul a vorbit și despre raportarea făcută de Institutul Național de Sănătate Publică în ceea ce privește efectele adverse raportate după vaccinul COVID.

"Deci la 1.000 de vaccinuri a apărut o reacție adversă, nu e ceva neașteptat, neobișnuit. Dacă cumulăm toate reacțiile adverse, ajungem la doar 3 reacții adverse la 1 milion de vaccinuri. Nu este o cifră care să descurajeze în vreun fel vaccinarea, nu putem spune că reacțiile adverse au fost mai numeroase, mai grave, decât la vaccinul gripal, sezonier", a completat ministrul Alexandru Rafila, în cadrul conferinței de presă.

"Nu am avut înregistrate decese din cauza vaccinării și acesta este cel mai important lucru", a mai spus Alexandru Rafila.

Peste 40.000 de români, reacții adverse la vaccinul COVID. Tudor Ciuhodaru: ”Cel mai mare experiment medical din istoria planetei! Lucrurile sunt grave!”

Institutul Național de Sănătate Publică a publicat un document oficial potrivit căruia peste 40.000 de români ar fi suferit reacții adverse la vaccinul COVID.

De la începutul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 și până la sfârșitul anului 2021, au fost clasificate 19.716 cazuri ca reacții adverse post vaccinare (RAPI) dintre care 17.567 (89.1%) au avut manifestări generale.

Rata RAPI (reacții adverse post vaccinale) la 1000 doze produse vaccinale administrate in perioada 27.12.2020-02.01.2021 a avut o valoare crescuta pentru Astra Zeneca (7.2 la 1000 de doze administrate), fiind urmata de rata vaccinul Moderna (2.4 la 1000 de doze administrate), iar pentru produsele vaccinale Comirnaty si Johnson&Johnson ratele la 1000 de doze administrate au fost sub 1.

Din rândul cazurilor RAPI cu manifestări generale în baza documentelor medicale și a investigațiilor efectuate, cele mai importate cazuri au fost diagnosticate cu raport:

manifestări aparat cardio-vascular: 10 cazuri cu miocardită, 4 cazuri cu pericardită și un caz cu mio-peridardită;

tulburări hematologice: 16 cazuri cu manifestări trombotice, 1 caz citoliză hepatică, 1 caz purpură trombocitopenică;

sistem nervos: 16 cazuri paralizie facială, 2 cazuri neuropatie senzitivă, 1 caz paraplegie flască si 1 caz sindrom Guillain Barre;

sistem imunologic: 424 cazuri cu reacții alergice și 12 cazuri cu șoc anafilactic.

Totodată, a fost publicată și Informarea săptămânală privind vaccinarea împotriva COVID-19 și RAPI pentru începutul anului 2023. Astfel, din 154 de persoane vaccinate împotriva COVID în săptămâna 02-08.01.2023, 2 au prezentat reacții adverse. Totodată, din 1.405 persoane vaccinate cu serul Pfizer Omicron în aceeași perioadă de timp, 4 au prezentat reacții adverse.

Medicul Tudor Ciuhodaru răbufnește după publicarea datelor și susține că ”am existat la cel mai mare experiment medical din istoria planetei".

"Am avut dreptate. Ni s-a vândut o chestie ca fiind sigură și eficientă. Cine răspunde pentru aceste informații ascunse, cine răspunde pentru morți? În Italia se acordă deja despăgubiri, există un fond de 250 de milioane de euro. Cine răspunde pentru morțile subite, că tot nu se vorbește de ele. Eu am votat contra pașaportului digital, care condiționa dreptul la educație și sănătate. Cine răspunde? Lucrurile sunt grave, e doar vârful aisbergului. Am asistat la cel mai mare experiment medical din istoria planetei."