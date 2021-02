Dr. Alida Moise: Vine al treilea val și trebuie să fim pregătiți

"Am descoperit că rănile de atunci nu s-au vindecat. Acea perioadă a însemnat teamă, frustrare, revoltă, suferință fizică pentru unii dintre noi și multă suferință emoțională, atât în perioada de carantină, cât și în cea de recuperare.

Nu ne-a fost deloc ușor să ne refacem. Noi, fiecare angajat de la Gerota, care funcționam în altă realitate, în care nu eram pregătiți, am pornit, am funcționat și am avut impresia că mergem bine (...) Reamintindu-mi, am constatat că sigur sunt răni care doar au fost acoperite de agitația în care am trăit în ultimele luni, dar rănile sunt încă acolo, cu toată încărcătura emoțională. Sper că va veni o perioadă când voi putea vorbi cu detașare despre acea perioadă (...)

Poate că ar trebui să învățăm din acest an, din știrile contradictorii vehiculate, care au făcut mai mult rău decât bine și să ne îndreptăm atenția către cei care știu să analizeze obiectiv, dar care au și puterea deciziei.

Pentru că se anunță al treilea val al pandemiei și trebuie să fim pregătiți, ascultându-i pe specialiști", a spus. dr. Moise într-un dialog cu jurnalista Adina Anghelescu.

