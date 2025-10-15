„All inclusive” la infracțiuni: un șofer de 70 de ani a fost prins în trafic beat, fără permis și cu numere false

Un șofer de 70 de ani din Arad a reușit performanța de a încălca aproape tot ce se putea în materie de legislație rutieră. Bărbatul a fost prins băut la volan, cu permisul suspendat, într-o mașină neînmatriculată, care avea și numere false.
Potrivit polițiștilor, totul s-a întâmplat pe o stradă din municipiu, unde septuagenarul a fost oprit pentru un control de rutină. Ce a urmat, însă, i-a lăsat pe agenți fără cuvinte, scrie Agerpres.
După primele verificări, s-a constatat că avea dreptul de a conduce suspendat. Apoi, polițiștii au descoperit că autoturismul nu era înmatriculat, iar plăcuțele montate erau false.
"Totodată, testarea cu aparatul alcooltest a indicat o îmbibaţie alcoolică de 0,60 mg./l. alcool pur în aerul expirat", a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad.
Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar după ce s-au adunat toate infracțiunile, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore.