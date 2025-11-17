Alte 500 de blocuri din București rămân fără apă caldă și căldură, în zilele următoare. Lista zonelor afectate

2 minute de citit Publicat la 12:44 17 Noi 2025 Modificat la 12:44 17 Noi 2025

Consumatorii racordaţi la sistemul de termoficare al municipiului București rămân fără apă caldă și căldură. Sursa foto: Profimedia Images

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță luni, 17 noiembrie, că, în următoarele zile, se vor efectua lucrări de reparație și remediere a unor avarii pe conductele rețelei termice primare, în mai multe zone din Capitală. Astfel, încă 500 de blocuri rămân fără apă caldă și căldură.

Potrivit sursei citate, echipele de intervenție sunt deja în teren, însă finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor.

De asemenea, tot luni, mai multe blocuri rămân afectate de avarii produse în zilele trecute. Potrivit calendarului de intervenții, majoritatea tronsoanelor ar urma să fie repuse în funcțiune astăzi, între orele 12:00 și 23:30.

Zonele afectate:

Calea Moșilor din Sectorul 2 și Bulevardul Corneliu Coposu din Sectorul 3 – Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 11 puncte termice (121 de blocuri) din data de 17 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 21 noiembrie 2025, ora 23:00.

Bulevardul Liviu Rebreanu din Sectorul 3 – Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 11 puncte termice (77 blocuri) din data de 17 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 21 noiembrie 2025, ora 23:00.

Bulevardul Unirii din Sectorul 4 – Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 5 puncte termice (44 blocuri) din data de 18 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 21 noiembrie 2025, ora 23:00.

Strada Sgt. Nițu Vasile nr. 29A din Sectorul 4 – Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 9 puncte termice (106 blocuri și un agent economic), din data de 17 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 21 noiembrie 2025, ora 23:00.

Calea Văcărești din Sectorul 4 – Se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 1 punct termic (21 blocuri și un agent economic), din data de 18 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 20 noiembrie 2025, ora 23:00.

Bulevardul Iuliu Maniu (subtraversare pasaj Lujerului) din Sectorul 6 – Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către un punct termic – PT 3 Uverturii (10 blocuri), în perioada 18 noiembrie 2025, ora 09:00 – 19 noiembrie 2025, ora 23:00.

Intersecția străzilor Valea Călugărească cu Valea lui Mihai din Sectorul 6 – Se vor executa lucrări de remediere a unei avarii la aerisirea conductei cu diametrul de 50mm în căminul racordului punctului termic, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către punctul termic (20 blocuri) în data de 20 noiembrie 2025, între orele 09:00–22:00.

Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 - Se vor executa lucrări de remediere a unor avarii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 4 puncte termice (94 blocuri și imobile), din data de 17 noiembrie 2025, ora 09:00, până în data de 18 noiembrie 2025, ora 23:00.